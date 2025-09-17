Οι νέες εξαγορές συνέβαλαν σε αύξηση πωλήσεων κατά 14,5%, EBITDA κατά 14% και κερδών προ φόρων κατά 15%, ρυθμοί που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ενώ οι συνέργειες με τον Όμιλο Intracom Holdings αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα αποτελέσματα.

Η Ευρώπη Holdings ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας σημαντική ενίσχυση σε έσοδα και κερδοφορία, εξέλιξη που αποδίδεται στον πρόσφατο εταιρικό μετασχηματισμό και στις στρατηγικές εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο.

Κατά το εξάμηνο, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά τριών εταιρειών («Ευρώπη Μονοπρόσωπη ΑΕ Γενικών Ασφαλειών», «ΝΑΚ Insurance Brokers ΑΕ» και «Άμυνα Μεσίτες Ασφαλίσεων ΙΚΕ»), καθώς και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 68,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προχώρησε και σε αύξηση 28 εκατ. ευρώ στη θυγατρική «Ευρώπη Μονοπρόσωπη ΑΕ Γενικών Ασφαλειών».

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 κατέγραψαν έσοδα 10,26 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 2,78 εκατ. ευρώ, ενώ με πλήρη ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων τα μεγέθη διαμορφώνονται σε 18,79 εκατ. ευρώ και 5,92 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το EBITDA έφθασε τα 6,8 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την ισχυρή απόδοση του διευρυμένου Ομίλου.

Οι νέες εξαγορές συνέβαλαν σε αύξηση πωλήσεων κατά 14,5%, EBITDA κατά 14% και κερδών προ φόρων κατά 15%, ρυθμοί που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ενώ οι συνέργειες με τον Όμιλο Intracom Holdings αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα αποτελέσματα.

Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει ισχυρή, με δείκτη SCR στο 392,69% και δείκτη MCR στο 1.511,54%, επίπεδα που καταδεικνύουν υψηλή φερεγγυότητα. Στο εταιρικό επίπεδο, τα έσοδα ανήλθαν σε 3,18 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 239 χιλ. ευρώ και το ενεργητικό σε 225,5 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πρόεδρος της Ευρώπη Holdings κ. Ν. Μακρόπουλος δήλωσε με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2025: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιοποιούμε σήμερα τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας σε συνέχεια του πρόσφατου μετασχηματισμού της σε Όμιλο Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Στα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα καταγράφεται η ισχυρή δυναμική των εταιρειών που απαρτίζουν την Ευρώπη Holdings και επιβεβαιώνεται η πεποίθηση όλων μας για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που αυτές συγκεντρώνουν.

Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι παρά μόνον η αρχή μιας προσπάθειας που έχουμε δεσμευτεί να καταβάλουμε όλοι, τόσο για την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων μας όσο και για την δημιουργία και διατήρηση αξίας για τους μετόχους που μας στήριξαν έμπρακτα στον πρόσφατο μετασχηματισμό και των οποίων τις προσδοκίες εργαζόμαστε για να επαληθεύσουμε».