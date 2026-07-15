Προσλήψεις αναπληρωτών 2026-2027: Τέλη Αυγούστου η Α΄ φάση – Μέσα στον Σεπτέμβριο η Β΄ φάση, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία.

Τις επόμενες κινήσεις του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών περιέγραψε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή της στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής η υπουργός αναφέρθηκε στον σχεδιασμό ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς σημειώνοντας ότι οι πίνακες των αναπληρωτών έχουν ήδη επικαιροποιηθεί, γεγονός που επιτρέπει την προώθηση της διαδικασίας για την πρώτη φάση προσλήψεων. Η πρώτη φάση των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου, το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους πριν από τον αγιασμό και την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Στόχος του υπουργείου είναι τα σχολεία να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με όσο το δυνατόν λιγότερα κενά, διασφαλίζοντας την ομαλή έναρξη των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ενώ η δεύτερη φάση αναπληρωτών τοποθετείται μέσα στον Σεπτέμβριο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Μάλιστα από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ φέτος επιδιώκεται να κινηθεί ταχύτερα το διαδικαστικό αξιοποιώντας την ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση των λειτουργικών κενών μέσω του συστήματος Eduplan. Παράλληλα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να ολοκληρώσουν την καταγραφή των αναγκών, ώστε το υπουργείο να προχωρήσει στην κατανομή των θέσεων ανά περιοχή και ειδικότητα. Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον ακριβή αριθμό των προσλήψεων, τις ειδικότητες που θα καλυφθούν και τις περιοχές τοποθέτησης των αναπληρωτών.

Πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου: Προσωρινοί πίνακες ΑΣΕΠ

Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται η έκδοση των προσωρινών πινάκων των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ. Οι νέοι πίνακες θα αποτελέσουν τη βάση για σημαντικό αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Στις δύο προκηρύξεις συμμετείχαν περισσότεροι από 130.000 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, ενώ μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων.

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Περίπου 5.500 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Παράλληλα με τις προσλήψεις αναπληρωτών, προχωρά και ο σχεδιασμός για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Οι φετινοί διορισμοί αναμένεται να κινηθούν περίπου στις 5.500 θέσεις, με βάση τον κανόνα «1 προς 1», δηλαδή έναν διορισμό για κάθε αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη χρονιά πραγματοποιήθηκαν περίπου 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ενώ από το 2020 μέχρι σήμερα οι μόνιμοι διορισμοί στον χώρο της εκπαίδευσης πλησιάζουν τις 46.000.

Το στοίχημα για τον αγιασμό

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επιδιώκει φέτος μια διαφορετική εικόνα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, με στόχο οι μαθητές να επιστρέψουν στις τάξεις και οι εκπαιδευτικοί να έχουν ήδη τοποθετηθεί. Με έμφαση στον καλύτερο συντονισμό και τις μικρότερες καθυστερήσεις στην κάλυψη των κενών το στοίχημα που τίθεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ είναι οι μαθητές να επιστρέψουν στα θρανία τον Σεπτέμβριο και οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινήσει ομαλά από την πρώτη κιόλας ημέρα.