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Για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε ο Βασίλης Χιώτης από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλε την παραίτησή του από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ ύστερα από 23 χρόνια συνεχούς συνεργασίας με το κανάλι του Φαλήρου.

Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή μέσα από το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day» στο οποίο αναφέρεται ότι η απόφασή του αφορά προσωπικούς λόγους.

Ο δημοσιογράφος υπήρξε διευθυντής ΣΚΑΙ Radio, αλλά και σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.

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ΣΚΑΙ - Η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού για την παραίτηση του Βασίλη Χιώτη

Το απόγευμα της Τρίτης ο σταθμός προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:

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«Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχωρεί από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ.

O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.

Αποχαιρετώντας ο κ. Χιώτης, ζήτησε να διανεμηθεί η εξής δήλωσή του:

«Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια.»