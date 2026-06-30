Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλε την παραίτησή του από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ ύστερα από 23 χρόνια συνεχούς συνεργασίας με το κανάλι του Φαλήρου.
Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή μέσα από το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day» στο οποίο αναφέρεται ότι η απόφασή του αφορά προσωπικούς λόγους.
Ο δημοσιογράφος υπήρξε διευθυντής ΣΚΑΙ Radio, αλλά και σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.
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ΣΚΑΙ - Η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού για την παραίτηση του Βασίλη Χιώτη
Το απόγευμα της Τρίτης ο σταθμός προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:
«Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχωρεί από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ.
O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.
Αποχαιρετώντας ο κ. Χιώτης, ζήτησε να διανεμηθεί η εξής δήλωσή του:
«Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια.»