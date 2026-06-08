Ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές Αξιωματικών μέσω Πανελληνίων 2026 παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με το 2025 και ανέρχεται σε 800 θέσεις.

Ενόσω οι Πανελλήνιες 2026 είναι σε πλήρη εξέλιξη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στις Ανώτατες Σχολές Μόνιμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση, καταγράφονται ορισμένες μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με αυξομειώσεις στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά σχολή και κατεύθυνση. Ειδικότερα, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) θα διαθέτει 15 λιγότερες θέσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) ενισχύεται με 15 επιπλέον θέσεις. Στα ίδια επίπεδα παραμένει ο αριθμός των εισακτέων στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός θέσεων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), η οποία αποκτά πέντε επιπλέον θέσεις, καθώς και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), όπου προβλέπονται δώδεκα περισσότερες θέσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Αξιοσημείωτο είναι ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 δεν προβλέπεται εισαγωγή σπουδαστών στην κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης – Ραδιοναυτίλων της ΣΜΥΑ.

Αναλυτικά οι ανακατατάξεις στους εισακτέους ανά Σχολή

Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) ο αριθμός των εισακτέων παραμένει αμετάβλητος στις 300 θέσεις, με 255 θέσεις για τα Όπλα και 45 για τα Σώματα. Σταθερός παραμένει και ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), καθώς και στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), οι οποίες θα δεχθούν 60 και 160 σπουδαστές αντίστοιχα. Μείωση καταγράφεται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), η οποία θα δεχθεί συνολικά 105 εισακτέους έναντι 120 πέρυσι. Η μείωση αφορά τόσο την κατεύθυνση Μάχιμων, όπου οι θέσεις περιορίζονται από 80 σε 70, όσο και την κατεύθυνση Μηχανικών, από 40 σε 35 θέσεις.

Αντίθετα, ενίσχυση παρουσιάζει η Σχολή Ικάρων (ΣΙ), η οποία αυξάνει τον αριθμό εισακτέων από 160 σε 175. Οι περισσότερες κατευθύνσεις εμφανίζουν μικρές αυξήσεις, με τους Ιπτάμενους να φθάνουν τις 80 θέσεις από 76, τους Μηχανικούς τις 45 από 43, τους Ελεγκτές Αεράμυνας τις 20 από 19, ενώ αυξημένες είναι και οι θέσεις στις κατευθύνσεις Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων. Στη ΣΣΑΣ, παρότι ο συνολικός αριθμός θέσεων παραμένει σταθερός, καταγράφονται επιμέρους διαφοροποιήσεις. Αυξάνονται κατά μία θέση τα τμήματα Ψυχολόγων, Νομικού και Πληροφορικής, ενώ μειώνονται οι θέσεις στο Φαρμακευτικό και στο Οικονομικό Τμήμα. Στις σχολές Υπαξιωματικών, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) διατηρεί αμετάβλητο τον αριθμό εισακτέων στις 300 θέσεις. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) αυξάνει τις θέσεις της από 200 σε 205, ενώ η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση, από 200 σε 212 θέσεις.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης της ΣΜΥΑ, η οποία αυξάνει τις θέσεις της κατά 16, φθάνοντας συνολικά τις 135. Μικρή αύξηση καταγράφεται και στην Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης, ενώ η Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης μειώνεται κατά μία θέση. Παράλληλα, δεν προβλέπεται εισαγωγή σπουδαστών στην Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης – Ραδιοναυτίλων, η οποία το 2025 διέθετε επτά θέσεις. Συνολικά, οι θέσεις στις Σχολές Αξιωματικών παραμένουν στις 800, ενώ στις Σχολές Υπαξιωματικών αυξάνονται από 700 σε 717.

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