Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η σωστή διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο του γραπτού.

Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026 για τα Γενικά Λύκεια, με χιλιάδες υποψηφίους να ρίχνονται στη «μάχη» της διεκδίκησης μιας θέσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το πρώτο μάθημα, όπως κάθε χρόνο, είναι η Έκθεση (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) με τους μαθητές να πραγματοποιούν τις τελευταίες επαναλήψεις και να προσπαθούν να διαχειριστούν το άγχος των ημερών. Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η ψυχραιμία και η καθαρή σκέψη είναι πιο σημαντικές από την εξαντλητική μελέτη της τελευταίας στιγμής.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η σωστή διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο του γραπτού. Η αυτοπεποίθηση και η ηρεμία μέσα στην αίθουσα εξέτασης μπορούν να κάνουν τη διαφορά, καθώς η πρώτη μέρα δίνει συχνά τον ρυθμό για τη συνέχεια των εξετάσεων.Με αισιοδοξία και συγκέντρωση, οι μαθητές καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, έχοντας ως στόχο όχι μόνο την επιτυχία, αλλά και μια ψύχραιμη διαχείριση της απαιτητικής διαδικασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diu4i8knsfch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πανελλήνιες 2026 Νεοελληνική Γλώσσα: Πώς εξετάζονται και πώς βαθμολογούνται τα θέματα στην Έκθεση

Για την εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» Γενικής Παιδείας, οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου. Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητά τους (15+10+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες. Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.

Πώς να διαχειριστείτε τα θέματα των Πανελληνίων 2026 στην Έκθεση

Όταν πάρετε τα θέματα, ξεκινήστε από αυτά που δεν σας δυσκολεύουν και προχωρήστε στα επόμενα. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις λέξεις-κλειδιά, χρησιμοποιήστε το πρόχειρο, σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών. Θα σας βοηθήσει να βάλετε τις σκέψεις και τις απαντήσεις σας σε τάξη.

Πριν απαντήσετε στις ερωτήσεις, σιγουρευτείτε ότι έχετε κατανοήσει τα ζητούμενα, διαβάζοντας ή ακούγοντας (κατά περίπτωση) ξανά την εκφώνηση.

Αν έχετε κενά μνήμης, προχωρήστε παρακάτω και επανέλθετε όταν θα θυμηθείτε αυτό που δεν θυμάστε άμεσα.

Διαβάστε ξανά τις απαντήσεις σας πριν παραδώσετε το γραπτό σας. Μπορεί να θυμηθείτε κάτι που σας είχε διαφύγει. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε κάποια επιπλέον διόρθωση.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε όλο το διαθέσιμο χρόνο σας, ακόμα κι αν είστε σίγουροι ότι δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Πάντα υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί κάτι επιπλέον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι στην περίληψη

Η περίληψη αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά ζητούμενα των Πανελλαδικών, καθώς δεν ελέγχει μόνο την κατανόηση ενός κειμένου, αλλά και την ικανότητα του μαθητή να το αποδώσει με ακρίβεια, συνοχή και αντικειμενικότητα. Δεν πρόκειται για απλή «μικρογραφία» του αρχικού κειμένου, αλλά για μια συνειδητή διαδικασία επιλογής, πύκνωσης και αναδιατύπωσης των βασικών νοημάτων. Πρόκειται επί της ουσίας για μια άσκηση πειθαρχημένου λόγου. Για να επιτευχθεί υψηλή βαθμολογία, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε όχι μόνο τι κάνουμε σωστά, αλλά κυρίως τι πρέπει να αποφεύγουμε.

Υπερβολική αφαίρεση και γενίκευση

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η υπερβολική γενίκευση, κατά την οποία το κείμενο χάνει το συγκεκριμένο του περιεχόμενο. Όταν ο μαθητής προσπαθεί να «συμπιέσει» υπερβολικά τις ιδέες, καταλήγει σε αόριστες και ασαφείς διατυπώσεις που δεν αποδίδουν το πραγματικό νόημα. Η περίληψη δεν είναι μια αφηρημένη θεωρία, αλλά η ουσία ενός συγκεκριμένου κειμένου. Γι’ αυτό χρειάζεται ισορροπία: πύκνωση χωρίς απώλεια νοήματος.

Μίμηση του ύφους του συγγραφέα

Συχνό λάθος είναι η προσπάθεια του μαθητή να «αντιγράψει» το ύφος του κειμένου. Αυτό οδηγεί σε υπερβολικά λογοτεχνικές ή περίπλοκες διατυπώσεις που δεν ταιριάζουν στον ρόλο της περίληψης. Η περίληψη απαιτεί ουδέτερο, πληροφοριακό ύφος. Δεν χρειάζεται συναισθηματική φόρτιση, ειρωνεία ή προσωπικό τόνο. Ο μαθητής δεν «συνομιλεί» με το κείμενο, αλλά το αποδίδει αντικειμενικά.

Επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία των ιδεών

Ένα κρίσιμο λάθος είναι η εμπλοκή προσωπικής κρίσης. Στην περίληψη δεν λέμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον συγγραφέα. Δεν σχολιάζουμε, δεν αξιολογούμε, δεν κρίνουμε. Ο ρόλος του μαθητή είναι καθαρά αναπαραστατικός. Αποδίδει τις ιδέες όπως παρουσιάζονται, χωρίς καμία συναισθηματική ή ιδεολογική παρέμβαση. Η αξιολόγηση ανήκει σε άλλα είδη λόγου, όχι στην περίληψη.

Αντιγραφή λέξεων και φράσεων

Η απευθείας αντιγραφή αποτελεί σοβαρό λάθος, καθώς δείχνει έλλειψη κατανόησης και δεν αποδίδει δημιουργική επεξεργασία του κειμένου. Η χρήση αυτούσιων φράσεων πρέπει να είναι περιορισμένη και, όταν γίνεται, να συνοδεύεται από εισαγωγικά. Η σωστή τεχνική είναι η αναδιατύπωση: μεταφέρουμε το νόημα με δικά μας λόγια, χρησιμοποιώντας γενικεύσεις, υπερώνυμα και συνώνυμα, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dirnaudb2jp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η τέχνη της περίληψης

Για να επιτύχουμε υψηλό βαθμό, η περίληψη πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές. Η περίληψη οφείλει να μεταφέρει πιστά τις βασικές ιδέες, χωρίς προσωπικές παρεμβάσεις. Η χρήση τεχνικών πύκνωσης (γενίκευση, αναδιατύπωση, υπερώνυμα) βοηθά στη συμπύκνωση του λόγου χωρίς απώλειες νοήματος. Η γλώσσα πρέπει να είναι καθαρή, απλή και ακριβής. Αποφεύγονται συναισθηματικές εκφράσεις και αξιολογικές κρίσεις. Πρέπει να έχει ενότητα λόγου, λογική αλληλουχία και συνεκτικότητα. Οι ιδέες οργανώνονται με φυσική ροή, ώστε το κείμενο να «διαβάζεται» εύκολα και ομαλά. Η χρήση ενεργητικής ή παθητικής φωνής πρέπει να γίνεται με βάση τη σαφήνεια και τη ροή του λόγου, χωρίς υπερβολές ή μηχανική επανάληψη.

Τα «μυστικά» του άριστα

Η άριστη περίληψη είναι αποτέλεσμα στρατηγικής σκέψης. Ο μαθητής που ξεχωρίζει εντοπίζει γρήγορα το θεματικό κέντρο του κειμένου, διακρίνει τις βασικές από τις δευτερεύουσες πληροφορίες, αναδιατυπώνει με ακρίβεια χωρίς να αλλοιώνει το νόημα, αποφεύγει κάθε μορφή προσωπικού σχολιασμού, και διατηρεί σταθερή συνοχή από την αρχή έως το τέλος. Όσο περισσότερο ο μαθητής αποφεύγει τα λάθη της υπερβολής, της αντιγραφής και της υποκειμενικότητας, τόσο πιο κοντά φτάνει στο άριστο αποτέλεσμα. Η ουσία βρίσκεται στην απλότητα, στη σαφήνεια και στη σωστή οργάνωση των ιδεών, στοιχεία που τελικά κάνουν ένα κείμενο πραγματικά επιτυχημένο.