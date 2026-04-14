Η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO ως Διεθνής Ημέρα Μνημείων.

Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο, το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 (Διεθνής Ημέρα Μνημείων).



Αυτό σημαίνει, ότι οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφτούν μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Η 18η Απριλίου έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ΙCOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών. Η επέτειος αυτή αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού στο σημαντικό θέμα της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο είναι δωρεάν στις εξής ημερομηνίες:

6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) και

Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη για ελεύθερη είσοδο.

Ο επίσημες ημέρες δωρεάν εισόδου του Μουσείου Ακρόπολης είναι οι εξής:

