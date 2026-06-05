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Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τη βλάβη.

Χωρίς τα κανάλια της ΕΡΤ είναι την Παρασκευή περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας και των νησιών του Ιονίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΡΤ, αναφέρει πως «σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, από το πρωί υπάρχει διακοπή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΑ λόγω βλάβης στα δίκτυα διανομής συνεργαζόμενου με την ΕΡΤ φορέα τηλεπικοινωνιών».

Στη συνέχεια αναφέρει τα κέντρα εκπομπής και τις περιοχές που επηρεάζονται οι οποίες είναι:

- ΕΡΤ Ζακύνθου (κέντρο εκπομπής Αίνου) - Επηρεάζονται νησιά του Ιονίου Πελάγους, περιοχές του νομού Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Πελοποννήσου.

- ΕΡΤ Ιωαννίνων (κέντρα εκπομπής Καναλλακίου, Πολύγυρου, Λιγκιάδων και Ακαρνανικών) - Επηρεάζονται περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και νησιά του Ιονίου Πελάγους.

- ΕΡΤ Κέρκυρας (κέντρο εκπομπής Παντοκράτωρα) - Επηρεάζονται περιοχές της Κέρκυρας, της Θεσπρωτίας και νησιά του Ιονίου Πελάγους».

Η ΕΡΤ ενημερώνει πως βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης, από την συνεργαζόμενη με την ΕΡΤ εταιρεία