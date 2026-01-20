Τι νέο θα δούμε σε ERTFLIX και στην ΕΡΤ1 τον Φεβρουάριο.

Πρεμιέρες που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών φέρνει ο Φεβρουάριος στο ERTFLIX και στην ΕΡΤ1, με νέες παραγωγές που ξεχωρίζουν.

Δύο πολύ ιδιαίτερες σειρές, το γεμάτο αγωνία «Αύριο» και «Το Τελευταίο Νησί», θα μας κάνουν να κολλήσουμε. Επίσης, μία ξεχωριστή εκπομπή και ένα μουσικό ντοκιμαντέρ με ιστορικό ενδιαφέρον έρχονται για να κερδίσουν την προσοχή του κοινού, τόσο στη μικρή οθόνη όσο και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.

Αύριο

Η δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας, 8 επεισοδίων, που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό.



Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, από αγάπη για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα παρόντες.



Ένα παρατημένο αυτοκίνητο πάνω από το φαράγγι είναι το μόνο στοιχείο. Ο Αντρέας και η Μαριάν μπήκαν στο νερό λίγο πριν από την πλημμύρα και από εκείνη την ώρα αγνοούνται. Ένα ζευγάρι που τους είδε νωρίτερα σημαίνει συναγερμό. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής με τους άντρες του και ο διοικητής της τοπικής Αστυνομίας αρχίζουν να ψάχνουν. Ο Αντρέας και η Μαριάν παρασύρονται μέσα στο φαράγγι χωρίς κανείς τους να ξέρει πού βρίσκεται ο άλλος και αν είναι ζωντανός. Τραυματισμένοι βγαίνουν στις όχθες φωνάζοντας μάταια ο ένας τον άλλον, ενώ η μικρή τους κόρη στην Αθήνα τούς αναζητά. Μια άγρια νύχτα αρχίζει…

Συμμετέχουν εθελοντές διασώστες.



Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι: Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστος Λούλης, Άννα Καλαϊτζίδου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Νίκος Αρβανίτης κ.ά.

Διαθέσιμη από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο ERTFLIX





Το τελευταίο νησί

Η δραματική σειρά, σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο.



Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, ο Παύλος χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί. Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…



Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1, και κάθε Κυριακή την ίδια ώρα.

(Μετά τη μετάδοσή τους στην ΕΡΤ1 τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο ERTFLIX)





Εκτός σχεδίου

Η αυτοσχεδιαστική κωμωδία σε πρώτο πλάνο, στη νέα εκομπή της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.





Γυρισμένη ζωντανά, μπροστά σε κοινό και χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, η εκπομπή φιλοδοξεί να αναδείξει την τέχνη του αυτοσχεδιασμού με έναν απολύτως μοναδικό τρόπο.



Στο επίκεντρο βρίσκεται μία πρωταγωνίστρια, η οποία υποδέχεται στο διαμέρισμά της –έναν χώρο που παραπέμπει σε θεατρική σκηνή– αγαπημένους φίλους αλλά και καλεσμένους-έκπληξη.



Οι καλεσμένοι προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, όπως ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι και αθλητές, και συνήθως εμφανίζονται με το πραγματικό τους όνομα, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αμεσότητα και οικειότητα στο θέαμα.



Η ιδιαίτερότητα της εκπομπής κρύβεται στον τρόπο λειτουργίας της: οι ηθοποιοί αγνοούν την εξέλιξη της ιστορίας και καθοδηγούνται αιφνιδιαστικά, μέσω ακουστικού, από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.



Η σκηνοθετική του καθοδήγηση γίνεται γνωστή και στο κοινό μέσω υποτίτλων, μετατρέποντας τους θεατές σε ενεργό μέρος μιας απολαυστικής, διαδραστικής πλοκής που διαμορφώνεται ζωντανά επί σκηνής.

Την ομάδα επί σκηνής αποτελούν οι: Ήρα Κατσούδα, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Μελίνα Λεφαντζή, Γιάννης Σαρακατσάνης, Λευτέρης Παπακώστας, Μπάμπης Γαλιατσάτος.

Πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1, και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.

Οι κυρίες του ρεμπέτικου

Η σειρά οκτώ μουσικών ντοκιμαντέρ, με την Ηρώ Σαΐα στην παρουσίαση, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Πανονίδη και σενάριο–αρχισυνταξία της Μαρίας Λούκα, φωτίζει για πρώτη φορά τη ζωή και το έργο των γυναικών που σημάδεψαν το ρεμπέτικο τραγούδι.



Με πολιτιστικό, κοινωνικό και ιστορικό ενδιαφέρον, η σειρά αναδεικνύει τις μυθιστορηματικές διαδρομές γυναικών που δημιούργησαν σ’ ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σφραγίζοντας με τις φωνές και το ταπεραμέντο τους την ιστορία της ελληνικής μουσικής.



Κάθε επεισόδιο σκιαγραφεί το πορτρέτο μίας εμβληματικής μορφής: της Ρόζας Εσκενάζυ, της Αγγέλας Παπάζογλου, της Ρίτας Αμπατζή, της Μαρίκας Νίνου, της Σωτηρίας Μπέλλου, της Στέλλας Χασκίλ, της Νταίζης Σταυροπούλου και της Σεβάς Χανούμ.

Η ξεναγός μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι, Ηρώ Σαΐα, ταυτόχρονα θα αποδώσει ορισμένα ξακουστά τραγούδια διασκευασμένα σε σύγχρονες εκτελέσεις, σε συνεργασία με κορυφαίους ενορχηστρωτές και εκλεκτούς μουσικούς.

Πρεμιέρα το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στην ΕΡΤ1, και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα.