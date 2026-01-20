Ο Γιάννης Γιοκαρίνης σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Γιάννης Γιοκαρίνης το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, όπου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο τραγουδοποιός αναφέρθηκε στην αρχή της καριέρας του και την απόρριψη που βίωσε αρχικά. Μίλησε για την συνεργασία του με τον Διονύση Σαββόπουλο, ενώ μεταξύ άλλων, αποκάλυψε και την ιστορία πίσω από το τραγούδι του, «Ευλαμπία».

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, ο καλλιτέχνης, μίλησε για το τραγούδι του «Ευλαμπία» και για την αρχή της καριέρας του, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Έγραφα πάντα τραγούδια… Ξαφνικά είχα ανάγκη να μείνω μόνος και να συγκεντρωθώ σε αυτό.. Πήγαινα τα τραγούδια μου σε εταιρείες και μου λέγανε ότι δεν έκαναν… Με τον τρόπο τους με απέφευγαν. Άμα με είχε πάρει από κάτω, δεν θα ήμουν τώρα εδώ..».

Και συνέχισε μιλώντας για τις πρώτες του συνεργασίες και τον Διονύση Σαββόπουλο: «Αυτό ξεκίνησε από τον Βαγγέλη Γερμανό… Ήμουν στην μπάντα του γιατί αγαπούσε και τα τραγούδια του και τον ίδιο. Μετά βγήκα εγώ από τον Βαγγέλη. Πώς βγήκα όμως; Δεν με θέλανε οι εταιρείες. Ακούει τα τραγούδια μου ο Σαββόπουλος και να είναι καλά η ψυχούλα του, μου λέει: «Γιάννη, θα κάνουμε το δίσκο μας και παραγωγή ο Βαγγέλης», του λέω «Ότι πεις», η χαρά μου ήταν αυτή. Έτσι έγινε ο δίσκος. Με επιλεγμένα τραγούδια και έγινε αυτό που έγινε. Από εμένα επιλέχθηκαν τα τραγούδια και συμφωνούσε ο Σαββόπουλος».

Παράλληλα, μίλησε για το τραγούδι «Ευλαμπία», αποκαλύπτοντας πως αρχικά ο ίδιος δεν ήθελε να το συμπεριλάβει στον δίσκο του: «Ένα τραγούδι που το έφτιαξα στο στούντιο. Περίμενα τους μουσικούς και το έφτιαξα. Με το που το είδαν είπαν να πάμε στο στούντιο. Άρεσε σε όλους. Αλλά το θεώρησα πιο ελαφρύ από εμένα. Πώς μου ήρθε το όνομα Ευλαμπία; Ήταν μία συμπεθέρα, γνωστή στη γειτονιά… Ωραία τύπισσα, χόρευε ζεϊμπέκικο και έτρεμε η γη… Μέχρι να γίνει ο δίσκος έχω δουλέψει σε όλους τους χώρους που έχουν σχέση με τη μουσική. Έχω συνοδεύσει όλους τους τραγουδιστές, ακόμη και αυτούς που έχουν συγχωρεθεί. Από τη μία σπούδαζα μουσική… και από την άλλη τα λαϊκά τραγούδια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftj3ybybdxl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Γιάννης Γιοκαρίνης, αναφέρθηκε στη σύζυγό του και στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ, ενώ εξήγησε πως χάρη σε εκείνη κατάφερε να διαπιστώσει την εξάρτησή του: «Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την εξάρτηση. Ποιος εξαρτημένος το παραδέχεται; Κανένας. Όταν καταλάβει ότι είναι εξαρτημένος, τότε ξεπερνά το πρόβλημα. Οφείλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου, τη Σοφούλα, γιατί αυτή μου έδωσε να καταλάβω ότι είμαι εξαρτημένος. Έλεγα ότι το ελέγχω, αυτό το παραμύθι που έχουν όλοι οι εξαρτημένοι. Το πείσμα της με έπεισε να την ακούσω. Από παιδί ήμουν εξαρτημένος, θυμάμαι πέντε χρονών έκλεβα την κανάτα που έπιναν οι δικοί μου, έπινα κι εγώ. Απ’ τα 15 και μετά το χρειαζόμουν κάθε βράδυ».

«Πέρασαν βράδια σε χώρους που έπαιζα και δεν θυμάμαι τι γινόταν - αυτό με ενοχλεί - ή πώς πήγα σπίτι με το αυτοκίνητο μόνος μου, ήταν εγκληματικό αυτό. Ο Θεός με βοηθούσε... Με βοήθησε η γυναίκα μου να πάω σε ειδικούς και σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Αυτοί μου επιβεβαίωσαν το πρόβλημά μου. 15 χρόνια το παλεύω, αλλά συνέχεια σκοντάφτω. Δεν έχει σημασία αν είναι μια γουλιά ή δύο. Τώρα είμαι πεντακάθαρος εδώ και έξι μήνες», ανέφερε κλείνοντας ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftj4gzg035l?integrationId=40599y14juihe6ly}