Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο Όμιλος καταγράφει θετικές επιδόσεις στους βασικούς τομείς υποδομών.

Θετικές προοπτικές για το 2026 διατυπώνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκησή της κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 σε αναλυτές.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, «τα αποτελέσματα του 2025 βρίσκονται εντός της πορείας που έχουμε ανακοινώσει ότι ακολουθούμε», εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι «και το 2026 θα είναι μια καλή χρονιά για την εταιρεία».

Σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον και ειδικότερα την κρίση στη Μέση Ανατολή, η διοίκηση εμφανίστηκε επιφυλακτική ως προς τις προβλέψεις, τονίζοντας ότι η εξέλιξη της κατάστασης εξαρτάται από το ενδεχόμενο και το χρονικό πλαίσιο αποκλιμάκωσης. Με τα σημερινά δεδομένα, ωστόσο, δεν καταγράφεται επίδραση στη λειτουργία του Ομίλου, γεγονός που αποδίδεται και στους συμβατικούς όρους προστασίας έναντι πιθανών αυξήσεων κόστους που περιλαμβάνονται σε μεγάλο μέρος των έργων.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο Όμιλος καταγράφει θετικές επιδόσεις στους βασικούς τομείς υποδομών. Στην Αττική Οδός, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ο κυκλοφοριακός όγκος ενισχύθηκε κατά περίπου 2% έως 3% σε ετήσια βάση, παρά τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ενώ η πορεία των εσόδων παραμένει ισχυρή, υποστηριζόμενη από την αναπροσαρμογή των διοδίων και το μίγμα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, στην Εγνατία Οδός σημειώθηκε αύξηση της κυκλοφορίας κατά 4,5%, παρά τις εργασίες αναβάθμισης και τις ίδιες κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί έντονη παρουσία σε νέους διαγωνισμούς έργων συνολικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027 θα προκηρυχθούν επιπλέον έργα αντίστοιχου μεγέθους. Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι ο Όμιλος διαθέτει την απαραίτητη χρηματοδοτική ευρωστία για να διεκδικήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες, χωρίς να διαταραχθεί η υφιστάμενη κεφαλαιακή του δομή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα της ενέργειας, με την εταιρεία να προχωρά στην άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση του 50% του έργου αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τη Masdar. Παράλληλα, αναμένεται η άσκηση αντίστοιχων δικαιωμάτων για την εξαγορά ποσοστών σε υδροηλεκτρικά έργα και υπεράκτια αιολικά πάρκα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Ομίλου στον ενεργειακό τομέα.