Νέες ταινίες σινεμά: Ο νέος «Πόλεμος των Ρόουζ» και τα τρομακτικά «Σαγόνια του Καρχαρία»

Όλες οι νέες ταινίες στα σινεμά την τελευταία κινηματογραφική Πέμπτη του Αυγούστου.

Η τελευταία κινηματογραφική Πέμπτη του καλοκαιριού φέρνει στα ελληνικά σινεμά το απολαυστικό ριμέικ της ταινίας Ο Πόλεμος των Ρόουζ, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστικό ζευγάρι τους: Ολίβια Κόλμαν και Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, καθώς και τέσσερα «διαμάντια» σε επανέκδοση, μεταξύ των οποίων τα εμβληματικά Σαγόνια του Καρχαρία του Στίβεν Σπίλμπεργκ που φέτος συμπληρώνουν τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία τους.

Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ (The Roses)

Η ζωή φαίνεται εύκολη για το φαινομενικά τέλειο ζευγάρι Ivy (Olivia Colman) και Theo (Benedict Cumberbatch): επιτυχημένες καριέρες, ένας αγαπημένος γάμος, υπέροχα παιδιά. Όμως πίσω από τη βιτρίνα της ιδανικής τους ζωής, μια καταιγίδα πλησιάζει – καθώς η καριέρα του Theo καταρρέει ενώ οι φιλοδοξίες της Ivy απογειώνονται, ένα εκρηκτικό μείγμα ανταγωνισμού και κρυμμένης δυσαρέσκειας φουντώνει.



Μια νέα, απολαυστική προσέγγιση στην κλασική ταινία του 1989 Ο Πόλεμος των Ρόουζ, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Warren Adler.



The Toxic Avenger

Όταν ένας καταπιεσμένος επιστάτης, ο Γουίνστον Γκουζ, εκτίθεται σε ένα καταστροφικό τοξικό ατύχημα, μεταμορφώνεται σε μια νέα εξέλιξη ήρωα: The Toxic Avenger. Τώρα, ο Toxie πρέπει να αφήσει πίσω του το περιθώριο και να γίνει σωτήρας, αντιμετωπίζοντας αδίστακτους εταιρικούς ηγέτες και διεφθαρμένες δυνάμεις που απειλούν τον γιο του, τους φίλους του και την κοινότητά του. Σε έναν κόσμο όπου η απληστία κυριαρχεί... η δικαιοσύνη σερβίρεται καλύτερα ραδιενεργή.

Όπως και στην Αμερική, έτσι και στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει το unrated cut της ταινίας.

Με τους: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Elijah Wood, Kevin Bacon.





Μάρκο: Μια Επινοημένη Αλήθεια (Marco, the Invented Truth)

H πολυβραβευμένη ισπανική ταινία αποκαλύπτει την ιστορία ενός αδιανόητου ψέματος: την αληθινή ιστορία του Ενρίκ Μάρκο, που για χρόνια παρίστανε τον επιζώντα των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, και κατάφερε για χρόνια, να πείσει τα ΜΜΕ, τους επιζώντες, ακόμη και την οικογένειά του, για την ιστορία του, κερδίζοντας φήμη και συμπάθεια.



Οι Κυνηγοί στο Τέλος του Κόσμου (Afterburn)

Δέκα χρόνια αφότου μια ηλιακή έκλαμψη εξαφάνισε την τεχνολογία σε όλο τον κόσμο, ο πρώην στρατιώτης Jake περιπλανιέται σε έναν επικίνδυνο νέο κόσμο και εργάζεται ως κυνηγός θησαυρών όταν αναλαμβάνει να βρει την κάποτε γνωστή Μόνα Λίζα, για έναν ισχυρό πελάτη.

Ο Jake αναλαμβάνει απρόθυμα τη δουλειά και συνεργάζεται με την Ντρέα, μια μαχήτρια με τελείως διαφορετική ατζέντα.



Πρωταγωνιστούν: Ντέιβ Μπαουτίστα, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.





Τα Σαγόνια του Καρχαρία (Jaws)

Όταν ένας αιμοδιψής καρχαρίας εξαπολύει δολοφονικό χάος σε μια παραλιακή κοινότητα, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, τότε θα αναλάβουν να κυνηγήσουν το θηρίο ο τοπικός σερίφης, ένας υδροβιολόγος και ένας παλιός θαλασσοπόρος.



Κανένας σκηνοθέτης δεν είχε σημαντικότερη και πιο μακρά επίδραση στον αμερικανικό κινηματογράφο από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο ανεξίτηλες κινηματογραφικές αναμνήσεις για πολλές γενιές και εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επαναπροσδιόρισε τον σύγχρονο κινηματογράφο και εγκαινίασε μια νέα εποχή κινηματογράφησης με ταινίες όπως το «E.T.» και τα «Σαγόνια του Καρχαρία» που ήταν μόλις η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του και θεωρείται το πρώτο blockbuster όλων των εποχών. Η ταινία-φαινόμενο παραμένει αξεπέραστη σε επίπεδο κινηματογραφικής δεξιοτεχνίας αλλά και σε επίπεδο αφήγησης.

Σχεδόν πέντε δεκαετίες αργότερα, τα «Σαγόνια του Καρχαρία» έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας κινηματογραφικής κουλτούρας και έχουν εμπνεύσει πολλές γενιές κινηματογραφιστών, παραμένοντας μια από τις πιο συναρπαστικές, τρομακτικές και αξέχαστες ταινίες όλων των εποχών.

Πραγματικά είναι αδύνατον να αποτιμηθεί η επίδραση της ταινίας σε μεταγενέστερες περιπέτειες όπου ο άνθρωπος βρίσκεται απέναντι σε ένα θηρίο της φύσης και φυσικά οι απομιμήσεις είναι αμέτρητες.

Το απολαυστικό σασπένς και ο τρόμος της ιστορίας γίνονται όλο και πιο έντονα με το πέρασμα του χρόνου και των δεκαετιών και φέτος το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να βιώσει αυτή τη μαγική περιπέτεια σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια.



Η ταινία κυκλοφόρησε αρχικά στις 20 Ιουνίου 1975, και ήταν βασισμένη στο βιβλίο του Πίτερ Μπέντσλεϊ. Με την έξοδό της στους κινηματογράφους κατέρριψε κάθε ρεκόρ εισπράξεων στο box-office, ενώ κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Τελικά κέρδισε τρία βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου ενός για την εμβληματική μουσική επένδυση του Τζον Γουίλιαμς, που έγινε διαχρονικό σημείο αναφοράς.