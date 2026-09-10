Επίθεση σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη εξαπέλυσε από τη ΔΕΘ ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Στον “ορίζοντα” του κ. Μητσοτάκη, δεν υπάρχει - ούτε ως υποψία - η κάλυψη των σύγχρονων εργατικών - λαϊκών αναγκών, ούτε καν η αποκατάσταση των μεγάλων απωλειών όλης της προηγούμενης περιόδου» σημείωσε μεταξύ άλλων κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Από το βήμα της ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στο «μεγαλύτερο συλλαλητήριο που έχει γίνει στην πόλη εδώ και δεκαετίες» που προηγήθηκε της ομιλίας Μητσοτάκη, όπου παρουσίασε το σχέδιο του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 αλλά και στον «επικοινωνιακό ορυμαγδό προβολής του πρωθυπουργού».

«Το περιβόητο “μέρισμα ανάπτυξης”, που φτάνει τα 2,2 δισ. -ακόμα κι αν παραβλέψουμε ότι μέσα σε αυτά υπάρχουν μέτρα που αφορούν κυρίως την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου- για να υπάρξει μια πιο σαφής εικόνα, πρέπει να συγκριθεί με τα συνολικά φορολογικά έσοδα που φέτος θα ξεπεράσουν τα 74 δισ. ευρώ, το 95% των οποίων βγαίνουν από τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων] σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε πως «την ίδια στιγμή, οι τράπεζες εξακολουθούν, με όλες τις κυβερνήσεις, να απολαμβάνουν τον αναβαλλόμενο φόρο, οι εφοπλιστές να μην πληρώνουν καθόλου φόρους και μάλιστα με συνταγματική κατοχύρωση, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί και μια άλλη συνταγματική φοροασυλία, αυτή των “στρατηγικών επενδυτών”!!!

»Όταν υπηρετείς όλα τα παραπάνω, είναι επόμενο να βαφτίζεις “φορολογική δικαιοσύνη” τα “μερεμέτια” στο έγκλημα των τεκμηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Να μιλάς για “αφορολόγητο” στους αγρότες που έχουν άδειες τσέπες. Ή, από την άλλη, να αυτογελοιοποιείσαι με προτάσεις για δήθεν “πατριωτικές εισφορές”, που θα προκύψουν από “παγκόσμιες βάσεις δεδομένων”, τη στιγμή που οι πραγματικά πλούσιοι έχουν στη διάθεσή τους χίλιους-δυο τρόπους για να κάνουν τον πλούτο τους απροσπέλαστο. Το πολύ-πολύ η δημιουργία του περιουσιολογίου, για να θυμηθούμε κι αυτά που λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα, να αποτελέσει εργαλείο για νέα φορολογικά βάρη στα λεγόμενα ενδιάμεσα εισοδήματα. Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 15 χρόνια και όλοι τους καλούν να τα ξεχάσουν».

Ειδικεύοντας, ο γ.γ. του ΚΚΕ, εξήγησε πως:

- Οι εργαζόμενοι καλούνται να ξεχάσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, το κατοχυρωμένο 8ωρο, τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο.

- Να συμβιβαστούν με τους “αλγόριθμους” υπολογισμού του κατώτατου μισθού με βάση την ανταγωνιστικότητα των ομίλων, με τα 13ωρα και με ένα κουτσουρεμένο επίδομα στο τέλος του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ τους έχουν κλέψει 28 μισθούς όλα αυτά τα χρόνια.

- Οι αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να ξεχάσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ και να “πανηγυρίσουν” για τη διόρθωση στα τεκμήρια και μια μείωση-κοροϊδία στην προκαταβολή φόρου, που τους έχουν φορτώσει και τους έχουν “γονατίσει”, μαζί με την ψηφιακή γραφειοκρατία και τα χρέη σε τράπεζες και δημόσιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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»Σε κάθε περίπτωση, οι χαμένοι των εξαγγελιών είναι τα πιο λαϊκά τμήματα των αυτοαπασχολούμενων. Αυτοί με τα μικρά εισοδήματα, αυτοί που δεν απασχολούν προσωπικό, οι καταχρεωμένοι που βλέπουν την απειλή του λουκέτου.

- Οι συνταξιούχοι καλούνται να ξεχάσουν τη 13η και 14η σύνταξη και όσα τους άρπαξαν από τις συντάξεις τους και να πουν κι “ευχαριστώ” για το επίδομα 400 ευρώ τον χρόνο, κατά τα πρότυπα της αλήστου μνήμης πρακτικής της κυβέρνησης Τσίπρα.

- Οι βιοπαλαιστές αγρότες καλούνται να θεωρήσουν δεδομένο το τεράστιο κόστος παραγωγής και τη ληστεία του μόχθου τους από τους εμποροβιομήχανους και να δεχτούν την απάτη του κ. Μητσοτάκη που τάζει αφορολόγητο. Δυστυχώς, όμως, για τους κυβερνώντες και το σύστημα και η συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, παρά τις “νουθεσίες”, επιμένει να απαιτεί όλα αυτά που του ανήκουν και αυτό είναι ένα στοιχείο που δημιουργεί προϋποθέσεις για τη λαϊκή αντεπίθεση που πρέπει να ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα. Το σύνθημα “καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οι δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο” που δόνησε την πόλη, πρέπει να αποτελέσει οδηγό!»

Εξαπολύοτας επιθεση κατά των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας πρόσθεσε πως «Ο κ. Μητσοτάκης, εδώ στη ΔΕΘ, στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στο γνωστό κάλπικο αφήγημα, ότι δήθεν από το μεγάλωμα της “πίτας” των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία. Πρόκειται για ένα αφήγημα τόσο ανεδαφικό, ώστε να αναγκάζονται να το επαναλαμβάνουν μονότονα κάθε χρόνο, επειδή ακριβώς ποτέ δεν επιβεβαιώνεται.

Έχει το θράσος τώρα να ζητάει και μια τρίτη τετραετία, υποσχόμενος ότι αυτή θα είναι η τετραετία στην οποία τα οφέλη της ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας, θα γίνουν επιτέλους αισθητά στη ζωή της λαϊκής πλειοψηφίας. Μα το ίδιο ακριβώς έλεγε όταν ζητούσε μια δεύτερη τετραετία, το 2023… όσες τετραετίες κι αν περάσουν, πάντα θα ζητάνε μία ακόμα. Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από την Δύση, άλλο τόσο είναι πιθανό να συμβαδίσει η καπιταλιστική κερδοφορία με την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων, αφού αυτοί είναι δύο στόχοι ευθέως ανταγωνιστικοί και αλληλοαποκλειόμενοι. Αυτό το αφήγημα, το οποίο τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε συνηθίσει να χαρακτηρίζεται ως “νεοφιλελεύθερο”, πλέον το έχουν υιοθετήσει χωρίς προσχήματα και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, όπως το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα.

»Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζουν για την αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων στο ΑΕΠ από το 11 στο 17%, ενώ Τσίπρας και Ανδρουλάκης της κάνουν κριτική για την απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 21,5%. Συμφωνούν έτσι όλοι τους ότι οι επενδύσεις είναι αυτές που θα φέρουν δήθεν τη λαϊκή ευημερία. Πλέον δεν τους ξεχωρίζεις. Όλοι τους θυμίζουν κάτι από Θάτσερ, μιας και έχουν υπηρετήσει έμπρακτα και το γνωστό There Is No Alternative (TINA - δεν υπάρχει εναλλακτική).

Κουτσούμπας κατά Τσίπρα

«Με αυτή την έννοια, πολύς λόγος έγινε για το γεγονός ότι η ομιλία του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη προηγήθηκε αυτής του κ. Μητσοτάκη. Θα μπορούσε, όμως, να πει κανείς, ότι τελικά ήταν πολύ ταιριαστό, τον βόλεψε, αφού κατά κάποιον τρόπο του “έστρωσε το χαλί”. Αλήθεια, όμως, αυτή η περίφημη “πίτα” που ακούμε και ξανακούμε, δεν έχει μεγαλώσει σε αυτή τη χώρα;» συνε΄χισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε «Για να το δούμε αυτό συγκεκριμένα:

- Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2013 ως το 2025 το ΑΕΠ της χώρας (σε τιμές 2013, χωρίς την επίδραση του πληθωρισμού δηλαδή) αυξήθηκε περίπου 30 δισ.

- Από το 2022 μέχρι σήμερα, το κράτος συγκέντρωσε, αθροιστικό πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στα 40 δισ. ευρώ.

- Το 2019 οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών είχαν καθαρά κέρδη 840 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2025 τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων, μετά από διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ, έφτασαν τα 12,1 δισ., αύξηση 1.440%!

- Μόνο οι τέσσερις μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν καθαρά κέρδη ύψους 2,5 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

- Αντίστοιχα, ζαλίζουν τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, των διυλιστηρίων, των εφοπλιστών, των κατασκευαστικών ομίλων, οι τζίροι των σούπερ μάρκετ.

»Άρα η “πίτα” που λένε όλοι τους έχει ήδη μεγαλώσει και μάλιστα πολύ. Αν, λοιπόν, το αφήγημά τους ήταν σωστό, δεν θα έπρεπε να έχουν ήδη επωφεληθεί σημαντικά οι εργαζόμενοι; Κι όμως, την ίδια στιγμή βλέπουμε τα εξής:

- Ο ονομαστικός μέσος μισθός είναι κάτω από τα επίπεδα του 2009, ενώ υπολογίζοντας τον πληθωρισμό, έχει παγιωθεί μια κλοπή του 30% της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

- Η μέση σύνταξη δεν φτάνει ούτε τα 980 ευρώ μεικτά, μετά από δεκαετίες στη βιοπάλη, ενώ πέφτει στα 774 ευρώ για “νέους συνταξιούχους”, σαν αποτέλεσμα των αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων όλων των κυβερνήσεων, με κορωνίδα τον εκτρωματικό νόμο Κατρούγκαλου, που διατηρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

- Η περιβόητη “μείωση των φόρων” είναι η αύξηση κατά 70% των πιο άδικων, των έμμεσων φόρων, τα τελευταία 10 χρόνια, για τους οποίους και πάλι ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα. Μήπως κάτι πήγε “λάθος” εδώ;».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «Δεν πρόκειται για “αστοχίες” στο παραγωγικό μοντέλο, ούτε για κάποια απόκλιση από την κανονικότητα κάποιας “αμόλυντης” και δίκαιης καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτή υπάρχει μόνο στα βιβλία και στα μυαλά των αστών οικονομολόγων του συστήματος. Πρόκειται για την καπιταλιστική “κανονικότητα”, για το σύστημα το ίδιο σε όλο του το μεγαλείο. Άλλωστε, σε αυτό το σύστημα, εξ ορισμού, οι κλάδοι που θα αναπτυχθούν δεν καθορίζονται από τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά από την προσδοκία του κεφαλαίου για το μεγαλύτερο, το πιο άμεσο και επαναλαμβανόμενο κέρδος. Γι’ αυτό, για παράδειγμα, με όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, δόθηκε βάρος στον τουρισμό και το real estate, την ώρα που όλοι τους το εντοπίζουν ως πρόβλημα. Κι αν αυτά ήταν τα αποτελέσματα για τον λαό σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης, ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι έχει να περιμένει σήμερα, που σε όλες τις επίσημες εκτιμήσεις σημειώνεται ήδη πορεία επιβράδυνσης της ελληνικής οικονομίας, ενώ πληθαίνουν και τα σημάδια εκδήλωσης μιας νέας διεθνούς κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου.

»Σε κάθε περίπτωση, - συνέχισε - δεν υπάρχει μοντέλο καπιταλιστικής ανάπτυξης που να μη βασίζεται στην αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και στο άνοιγμα της ψαλίδας μισθών-παραγωγικότητας για να αυξηθεί η κερδοφορία και θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαίο ότι η ψαλίδα μεταξύ μισθών και παραγωγικότητας διαπιστώνεται σήμερα σε όλη την ΕΕ. Και βέβαια, όσες φορές κι αν θέσουν ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης τον στόχο “να γίνουμε Ευρώπη”, κανένα μοντέλο δεν μπορεί να καταργήσει την ανισόμετρη ανάπτυξη, που ισχύει πάντα στον καπιταλισμό σε όλα τα επίπεδα και στο διεθνές.

»- Την ίδια όμως στιγμή συμβαίνουν και ισχύουν τα εξής:Είμαστε και παραείμαστε “Ευρώπη” (ή για να το πούμε ακριβέστερα “Ευρωπαϊκή Ένωση”), όσον αφορά τα μνημόνια διαρκείας, τα δημοσιονομικά σύμφωνα σταθερότητας και τις “οροφές δαπανών”, που όλοι τους έχουν ψηφίσει και που δεν επιτρέπουν να κατευθύνονται στις κοινωνικές ανάγκες τα θηριώδη υπερ-πλεονάσματα, αλλά απαιτούν να πηγαίνουν στην πρόωρη αποπληρωμή του κρατικού χρέους, χωρίς να υπάρχει καμιά υποχρέωση για αυτό.

- “Είμαστε και παραείμαστε ΕΕ” στην ελαστικοποίηση του εργάσιμου χρόνου, στη διευθέτηση και στα 13ωρα, που στηρίζονται σε κοινοτικές οδηγίες και έχουν αποσπάσει τα εύσημα της Κομισιόν, της γερμανικής και άλλων κυβερνήσεων που προωθούν τα ίδια σήμερα.

- “Είμαστε και παραείμαστε ΕΕ” στην εφαρμογή της ΚΑΠ που ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες.

- “Είμαστε και παραείμαστε ΕΕ” στα Χρηματιστήρια Ενέργειας, που νομοθέτησε ο Τσίπρας και εγκαινίασε ο Μητσοτάκης, στο έγκλημα της απολιγνιτοποίησης που διέπραξαν όλοι τους και τώρα, που φαίνονται οι συνέπειες, τσακώνονται για τον βαθμό και το ρυθμό με τον οποίον ο καθένας τους εγκλημάτησε.

- “Είμαστε και παραείμαστε ΕΕ” στην ασυδοσία των funds, που λυμαίνονται τη λαϊκή κατοικία, με βάση τους νόμους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οργανώνοντας πλειστηριασμούς.

- “Είμαστε και παραείμαστε ΕΕ” στην εμπορευματοποίηση των πάντων, μέχρι και του νερού, της υγείας, αλλά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ιδρύθηκαν πατώντας στο ευρωενωσιακό δίκαιο, παρά και τις αντίθετες προβλέψεις του ελληνικού Συντάγματος.

Γι’ αυτό εμείς λέμε ότι το “να γίνουμε περισσότερο ΕΕ”, που λένε όλοι οι άλλοι, μόνο ως απειλή πρέπει να εκλαμβάνεται από τον ελληνικό λαό. Ο δρόμος που συμφέρει το λαό μας είναι η πάλη για την αποδέσμευση από αυτήν τη σάπια, πολεμοκάπηλη ΕΕ των λόμπι της διαφθοράς. Για την οικοδόμηση μιας άλλης Ελλάδας και μιας άλλης, διαφορετικής Ευρώπης, του σοσιαλισμού!».

Κουτσούμπας για άμυνα

Ο γγ του ΚΚΕ πρόσθσεσε κατά την ομιλία του πως «η περιβόητη “στροφή στις ποιοτικές παραγωγικές επενδύσεις”, την οποία ζητά ο ΣΕΒ και υπόσχεται το πολιτικό του προσωπικό, σημαίνει νέα κρατική στήριξη των επενδυτικών σχεδίων των εγχώριων ομίλων, την οποία θα πληρώσουν και πάλι τα λαϊκά στρώματα. Θα αφορά επενδύσεις με βάση τις νέες ιεραρχήσεις, κυρίως αυτό που αποτελεί κοινή δέσμευση των κομμάτων του συστήματος: Την στροφή στην πολεμική οικονομία, στην παραγωγή μέσων καταστροφής και την κατασκευή υποδομών πολεμικής προετοιμασίας. Γι’ αυτό και έχουν προβλέψει “ρήτρες εξαίρεσης” από τις οροφές δαπανών μονάχα για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και την πολεμική οικονομία, αλλά και για τα επενδυτικά σχέδια των ενεργειακών ομίλων, που επίσης αποτελούν μέρος του ενεργειακού πολέμου που διεξάγεται πλάι στον κανονικό πόλεμο. Γι’ αυτό και “οι αριθμοί είναι αμείλικτοι” και λένε ότι “δεν τους βγαίνουν”, όταν πρόκειται για μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδεία, αλλά βρίσκονται στο άψε-σβήσε 3,5 δισ. ευρώ για να αγοραστεί η “Ασπίδα του Αχιλλέα” από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, ένα πραγματικό σκάνδαλο, για τον πυρήνα του οποίου κανένα άλλο κόμμα πλην ΚΚΕ δεν άρθρωσε λέξη

»Γιατί είναι τεράστιο σκάνδαλο να ξοδεύεις τους κόπους του ελληνικού λαού για να κερδίζουν οι ισραηλινές και άλλες βιομηχανίες του πολέμου και αυτό να το παρουσιάζεις και σαν “θωράκιση” της χώρας, την ώρα που στην πραγματικότητα την μπλέκεις ακόμα πιο βαθιά στους περιφερειακούς και παγκόσμιους ανταγωνισμούς και πολεμικές συγκρούσεις.

Αξίζει, όμως, να θυμόμαστε συνεχώς:

- “Θωράκιση της χώρας” -υποτίθεται- ήταν και η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και η ύπαρξη των αμερικάνικων βάσεων και τώρα η κυβέρνηση μετακινεί πανάκριβα εξοπλιστικά συστήματα από τα νησιά για να τις προστατεύσει αυτές τις βάσεις, αφού έχουν γίνει και επίσημα στόχοι αντιποίνων.

- “Θωράκιση της χώρας”, μας έλεγαν ότι ήταν οι συμμαχίες με καθεστώτα όπως της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της οποίας έχει σταλεί ελληνική δύναμη και παίρνει μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις, και τώρα που υπογράφηκε η συμφωνία Τουρκίας - Σαουδικής Αραβίας - Πακιστάν, φτιάχνοντας το ισλαμικό ΝΑΤΟ, τρέχουν και δεν φτάνουν.

- “Θωράκιση της χώρας” -υποτίθεται- ήταν η αμερικανοΝΑΤΟϊκή πολιτική των “ήρεμων νερών”, την οποία, όπως είχε προειδοποιήσει το ΚΚΕ, αξιοποίησε η κυβέρνηση Ερντογάν για να αναβαθμίσει τις απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, που τις βλέπουμε τώρα να ξεδιπλώνονται.

»Το ίδιο επικίνδυνη θα αποδειχθεί και η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, που βρέθηκε μάλιστα τον Αύγουστο μια ανάσα από την πολεμική συμπλοκή με την Τουρκία στο έδαφος της Συρίας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι επιλογές αποσκοπούν στη θωράκιση και την αναβάθμιση της θέσης της ελληνικής άρχουσας τάξης, στην απόσπαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους από τη λεία των ανταγωνισμών. Γι’ αυτό και είναι επιλογές όλων τους, όπως υπενθύμισε και ο ίδιος ο γενοκτόνος Νετανιάχου με αφορμή τη συμφωνία για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”, που τόνισε ότι η συμμαχία με την Ελλάδα συμφωνήθηκε πριν 10 χρόνια, δηλαδή επί Τσίπρα. Γι’ αυτό και τις επιλογές τους τις υπερασπίζονται αταλάντευτα, όσο κι αν διαψεύδονται διαρκώς τα επιχειρήματα που κατά καιρούς χρησιμοποιούν, για να πείσουν τον λαό σχετικά με αυτές. Δεν τους ενδιαφέρει… Θα βρίσκουν διαρκώς άλλα, αρκεί να συνεχίσει να υλοποιείται το επικίνδυνο σχέδιό τους σε όλους τους τομείς: από την οικονομία μέχρι την εξωτερική πολιτική. Και αυτό το σχέδιο, παρά τις μικροδιαφορές και τις όποιες αντιπαραθέσεις, υπηρετούν όλα τα κόμματα του συστήματος.

»Γι’ αυτό τούς ακούμε διαρκώς να κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι ο ένας κλέβει του άλλου τις προτάσεις. Γι’ αυτό ακούμε -δήθεν- αντιπολιτευόμενα κόμματα να λένε ότι θα τηρήσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες με “θρησκευτική ευλάβεια” και να ορκίζονται μονότονα ότι οι προτάσεις τους είναι “κοστολογημένες”!!! Όταν, όμως, προσκυνάς όλο αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο, είναι δεδομένο πως, ακόμα και αν δώσεις κάτι στον λαό με το ένα χέρι, θα του το πάρεις πίσω στο πολλαπλάσιο με το άλλο. Όταν είσαι ζυγισμένος-στοιχισμένος στους στόχους του κεφαλαίου, εκ των πραγμάτων, δεν θα χωράνε στις θέσεις σου, θα θεωρούνται “ανεδαφικές”, βασικές διεκδικήσεις του εργατικού-λαϊκού κινήματος, που διατρανώθηκαν και στο μεγάλο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Γι’ αυτό, λοιπόν, όλοι τους λένε στον λαό ότι πρέπει να ξεχάσει αυτά που του έκλεψαν, ότι πρέπει να θεωρήσει δεδομένη την “υφιστάμενη κατάσταση” και τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων, όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα 13ωρα και άλλα. Μάλιστα ζητάνε και επιβράβευση για αυτή τους τη στάση, γιατί λένε ότι “αποδεικνύει την υπευθυνότητά τους”, όταν στην πραγματικότητα αποδεικνύει την προσήλωσή τους στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στο κεφάλαιο.

»Γι’ αυτό, για παράδειγμα, έχουν απορρίψει όλοι τους όχι μία και δύο, αλλά 12 φορές, τις νομοθετικές προτάσεις του ΚΚΕ για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού των δημοσιών υπαλλήλων και των αντίστοιχων συντάξεων. Έτσι εξηγείται και η κοινή τους στάση, απέναντι στις προτάσεις νόμου και τις τροπολογίες που επανειλημμένα έχει καταθέσει το ΚΚΕ για τους αυτοαπασχολούμενους, απαιτώντας:

- Την άμεση και πλήρη κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

- Την ένταξη σε αφορολόγητο όριο 12.000 προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε παιδί.

- Την διαγραφή τόκων, προστίμων και μέρους των χρεών σε εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες.

- Την κατάργηση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης.

- Την επέκταση του σταθερού ενοικιοστασίου στη 12ετία, και άλλα…

»Ο “ρεαλισμός” τους είναι να θεωρεί ο λαός “ιερά και όσια” τα κέρδη των λίγων, την ΕΕ, τους στόχους της άρχουσας τάξης. Γι' αυτό βαφτίζουν “μη ρεαλιστική” κάθε δίκαιη διεκδίκηση που συγκρούεται αναπόφευκτα με το σημερινό πλαίσιο.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η μεγάλη επιλογή που πρέπει να κάνει ο λαός, βάζοντας μπροστά τη δική του ζωή, τις δικές του προτεραιότητες και απαιτήσεις, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Για να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε, για να φανούν στον ορίζοντα οι καλύτερες μέρες που προσδοκούμε για εμάς και τα παιδιά μας».

Βολές κατά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε ακόμα στην ομιλία του στη ΔΕΘ πως «αν σταθήκαμε κάπως αναλυτικά στη στρατηγική του κεφαλαίου και στους βασικούς πυλώνες της πολιτικής που μοιράζεται η κυβέρνηση της ΝΔ με τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, είναι γιατί έχει εξαιρετική σημασία σήμερα να συνειδητοποιηθεί ευρύτερα και στην ολότητά του από τον λαό, τι είναι αυτό που έχει απέναντί του, τι είναι αυτό που πρέπει να αμφισβητήσει ακόμα πιο έμπρακτα και ποιοι το υπηρετούν. Να κόψει οριστικά τους δεσμούς με τα κόμματα του συστήματος αλλά και με μη ρεαλιστικές αντιλήψεις ότι δήθεν “βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα” και πρέπει απλά να επιλέξουμε τον πιο καταρτισμένο ή τον πιο έντιμο “πλοηγό”.

»Αυτά έχουν στερήσει πολύτιμο χρόνο στο παρελθόν, αλλά ειδικά στις σημερινές συνθήκες που σκοτεινιάζουν επικίνδυνα, ο επιπλέον χαμένος χρόνος μπορεί να στοιχήσει ακριβά στο λαό. Το ΚΚΕ λέει μια αλήθεια που κανένα άλλο κόμμα δεν τολμά να πει. Ότι μέσα στα γεωγραφικά όρια της χώρας που ζούμε όλοι, υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο πατρίδες. Η πατρίδα των εργαζομένων, όλων των ανθρώπων της βιοπάλης, που παράγουν τα πάντα και τα στερούνται και η πατρίδα των εκμεταλλευτών που τα λυμαίνονται.

»Δεν μπορούν να κερδίζουν ταυτόχρονα και οι μεν και οι δε, αλλά για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Και αυτό ισχύει, είτε μιλάμε για το πώς θα κερδίσει κάποιες ανάσες ανακούφισης σήμερα, αλλά ισχύει μέχρι και για το πώς θα κερδίσει οριστικά στη μάχη ώστε να οικοδομήσει μια άλλη, δίκαιη κοινωνία στην Ελλάδα. Αυτό είναι βασική διαχωριστική γραμμή και βασικό κριτήριο για να κρίνει ο καθένας τις πολιτικές δυνάμεις και την αξιοπιστία τους.

Άλλο τόσο σημαντικό είναι, όμως, να συνειδητοποιηθεί ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, ότι υπάρχει άλλο σχέδιο υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και ότι είναι το μόνο ρεαλιστικό. Γιατί, πραγματικός ρεαλισμός, ρεαλιστική σύνδεση με την πραγματικότητα, είναι η ικανοποίηση των εργατικών-λαϊκών αναγκών με βάση τις επιστημονικές, τεχνολογικές, παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα! Παράλογο και εκτός τόπου και χρόνου είναι, την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο εργαζόμενος άνθρωπος να ζει χειρότερα από ότι ζούσε η προηγούμενη γενιά. Αυτός είναι ο καθρέφτης του σημερινού συστήματος, που όλοι τους υπηρετούν και θεωρούν αιώνιο. Ο άλλος δρόμος υπάρχει και είναι ο δρόμος πάλης και εξουσίας που προτείνει το ΚΚΕ!»

»Απέναντι στην εξουσία των μονοπωλίων, που υπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης και οι διάφοροι επίδοξοι συνεχιστές του, εμείς αντιπροτείνουμε τη λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία που θα μας απαλλάξει από τα δεσμά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και θα έχει στην προμετωπίδα της την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού.

Τέτοιο Πρόγραμμα καταθέτει το ΚΚΕ στο λαό, που προβλέπει τα οικονομικά εργαλεία να μπουν στην υπηρεσία του λαού, να κοινωνικοποιηθούν. Ο ορυκτός πλούτος, οι υποδομές και τα μηχανήματα της βιομηχανίας, η Ενέργεια, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Μεταφορές, το Εμπόριο, η γη, οι καπιταλιστικές αγροτικές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές να γίνουν λαϊκή περιουσία. Δίπλα στον κοινωνικοποιημένο τομέα της οικονομίας να οργανωθεί ο παραγωγικός αγροτικός συνεταιρισμός. Με αυτά τα εργαλεία μπορεί η νέα, η εργατική-λαϊκή εξουσία να σχεδιάσει κεντρικά, επιστημονικά την οικονομία, να δώσει δύναμη στην ανάπτυξη των κλάδων και της περιφέρειας, να ζωντανέψει η ύπαιθρος.

»Αυτή η ανάπτυξη έχει κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος. Γι’ αυτό και μπορεί να απορροφήσει τους ανέργους, να εξασφαλίσει το δικαίωμα στη δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα, με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με μέτρα προστασίας της ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για να πάψουμε να θρηνούμε κάθε μέρα νεκρούς εργάτες στα εργοδοτικά εγκλήματα, να μην υπάρχουν 74χρονοι πάνω στις σκαλωσιές, δήθεν από “δική τους επιλογή”, όπως λένε οι “εξωγήινοι” της κυβέρνησης. Να καταργήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Υγεία και την Πρόνοια, γιατί με βάση τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, σύγχρονη ανάγκη είναι ένα αποκλειστικά κρατικό, δωρεάν σύστημα υγείας, με πλήρη και απολύτως δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με επαρκή και σύγχρονο εξοπλισμό, με πλήρη στελέχωση και εκπαίδευση του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία.

»Στην κατεύθυνση αυτή διεκδικούμε και σήμερα αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, κατάργηση όλων των πληρωμών και συμμετοχών των ασθενών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατάργηση των επί πληρωμή απογευματινών χειρουργείων - ιατρείων. Αυτή η εξουσία μπορεί να καταργήσει το εμπόριο στη μόρφωση και να προσφέρει στα παιδιά του λαού ένα καλά οργανωμένο δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα. Γιατί πραγματικά έξυπνο και σύγχρονο σχολείο δεν είναι αυτό που απλώς βάζει περισσότερη τεχνολογία στην τάξη. Είναι αυτό που δίνει στο παιδί την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια του κόσμου για να τον αλλάξει. Γιατί δεν γίνεται η “εξοικονόμηση” να είναι πιο σημαντική από τη μόρφωση των παιδιών μας. Εμείς λέμε: τα παιδιά μας δεν είναι κόστος, είναι το μέλλον της κοινωνίας.

»Γι’ αυτό απαιτούμε τώρα να καλυφθούν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικούς, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί για όλες τις πραγματικές ανάγκες, καμία συγχώνευση τμήματος και καμία κατάργηση σχολικής μονάδας, λιγότερους μαθητές ανά τμήμα, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό σε κάθε σχολείο, με σταθερή παρουσία. Τα παιδιά μας δεν χρειάζονται ένα σχολείο που θα τα εξετάζει περισσότερο μέσω του “Εθνικού Απολυτηρίου”. Χρειάζονται ένα σχολείο που θα τα μορφώνει περισσότερο, ένα σχολείο που δεν θα το βαριούνται. Γιατί το σχολείο δεν μπορεί να είναι ένας μαραθώνιος εξετάσεων μέχρι την πόρτα του πανεπιστημίου. Πρέπει να είναι ο χώρος όπου το παιδί θα ανακαλύπτει τον κόσμο και τους νόμους κίνησης του. Θα γνωρίζει την επιστήμη αλλά και την τέχνη, θα αθλείται, θα συνεργάζεται, θα μαθαίνει να σέβεται τον άλλον, αλλά και να διεκδικεί. Ένα σχολείο ενιαίο, δημόσιο και πραγματικά δωρεάν, χωρίς ταξικούς φραγμούς, που θα δίνει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να αναπτύξει όλες τις κλίσεις, τα ταλέντα του και τα ενδιαφέροντά του.

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»Η πρόταση του ΚΚΕ μπορεί να εξασφαλίσει το δικαίωμα στην προσιτή, σύγχρονη και ασφαλή στέγη για όλους, όπως άλλωστε το έκανε και στην πρώτη προσπάθεια σοσιαλιστικής οικοδόμησης τον 20ο αιώνα, πετυχαίνοντας αυτό που ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί να πετύχει ο καπιταλισμός εν έτει 2026. Η ουσιαστική λύση για τους εργαζόμενους δεν μπορεί να είναι ένα ατέρμονο κυνήγι επιδοτήσεων και δανείων για να μπορέσει ο εργαζόμενος να αγοράσει ή να χρησιμοποιεί ένα πανάκριβο σπίτι. Το πρόβλημα είναι αν η κατοικία θα είναι εμπόρευμα ή αν είναι γενικό δικαίωμα στο πλαίσιο ενός ανώτερου τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας.

Για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος, το ΚΚΕ πρωτοστατεί στους αγώνες του λαού ενάντια στους πλειστηριασμούς. Οι μάχες αυτές αποτελούν παρακαταθήκη κλιμάκωσης του λαϊκού αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη με επαναλειτουργία του ΟΕΚ, νομική προστασία της πρώτης κατοικίας απ’ τους πλειστηριασμούς, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, αναβάθμιση και επέκταση φοιτητικών εστιών με αξιοποίηση της κρατικής ακίνητης περιουσίας, φθηνό ρεύμα, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, κρατική στήριξη του κόστους στέγασης. Η εργατική-λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία μπορεί να αναπτύξει την αγροτική παραγωγή και να εξασφαλίσει επαρκή υγιεινά διατροφικά προϊόντα για το λαό και πρώτες ύλες για τη βιομηχανία, να απαλλάξει τους βιοπαλαιστές αγρότες από το άγχος της επιβίωσης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι δυνάμεις του ΚΚΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πάλης για θεσμοθέτηση εγγυημένων τιμών στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, πλήρη κάλυψη της πραγματικής ζημιάς από τις φυσικές καταστροφές και τις ζωονόσους.

»Απαιτούμε, επίσης, την άμεση θεσμοθέτηση ρύθμισης για την παύση κάθε ποινικής δίωξης σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών που συμμετείχαν στα αγροτικά μπλόκα, παλεύοντας για την ίδια την επιβίωσή τους. Ιδιαίτερα θέλω να επισημάνω ότι η πολιτική πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ, μπορεί να διαμορφώσει όρους να εξαλειφτούν οι αιτίες της γυναικείας ανισοτιμίας και να στηριχτεί με πλήρεις υποδομές η οικογένεια, προστατεύοντας τη μητρότητα, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους. Όχι να τα αφήνει στη μοίρα τους και να τα εναποθέτει όλα στην ατομική ευθύνη των γονιών, να έχει τις κοινωνικές υπηρεσίες διαλυμένες με αποτέλεσμα να είναι τα παιδιά απροστάτευτα απέναντι σε δράστες-τέρατα, που γεννούν οι σάπιες αξίες του σημερινού συστήματος. Προστασία των παιδιών που ενηλικιώνονται είναι η δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δουλειά με δικαιώματα, το κατοχυρωμένο δικαίωμα στη στέγη, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός και όχι οι “κουμπαράδες”, με τους οποίους θα εκβιάζονται να ματώνουν ακόμα περισσότερο οι γονείς, για να χρηματοδοτούνται οι τράπεζες και μέσω αυτών οι επενδύσεις των καπιταλιστών-ληστών.

Αυτό είναι το πραγματικά σύγχρονο και όχι ο Μεσαίωνας στον οποίον θέλουν όλοι τους να μας γυρίσουν!».

Ο Δημήτρης Κουτσούμοας στη συνέχεια της ομιλίας του τόνισε ακόμα πως «Τα παραπάνω αφορούν βεβαίως όλη την πατρίδα μας, αλλά αφορούν και την πόλη η οποία μας φιλοξενεί σήμερα. Οι φιέστες του κ. Μητσοτάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη δε μπορούν να κρύψουν ότι η περιβόητη ανάπτυξή τους, και στον κρίσιμο κλάδο των μεταφορών και συγκοινωνιών, πατάει πάνω στην ένταση της εκμετάλλευσης, στους χαμηλούς μισθούς, στην εντατικοποίηση της εργασίας, στη μείωση του κόστους με όλους τους τρόπους, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο, εκτός των άλλων, υπονομεύεται η ασφάλεια και υγεία για εργαζόμενους και επιβάτες.

Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου δρόμου ανάπτυξης που έχει στο επίκεντρο τα συμφέροντα των λίγων, είναι και οι τεράστιες ελλείψεις στους κρίσιμους τομείς της υγείας και της παιδείας, της λαϊκής και φοιτητικής στέγης, των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, του πρασίνου και άλλων, που δεν καλύπτονται από όσα έργα προχωρούν με τα κριτήρια των ομίλων, εκ των οποίων πολλά καθυστερούν ενώ συνολικά τα χρυσοπληρώνουμε ως λαός.

»Οι δυνάμεις του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια συνολικά της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι μπροστάρηδες στον αγώνα:

- Για ολοκληρωμένη προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος με επίκεντρο την πρόληψη.

- Με χρηματοδότηση και σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού στο πολεοδομικό και στις περιαστικές περιοχές, με βάση και το υφιστάμενο masterplan. Από το Δενδροπόταμο και τα ρέματα -ανοιχτά και υπόγεια- της δυτικής Θεσσαλονίκης, μέχρι την περιφερειακή τάφρο, τη λεκάνη του Ανθεμούντα, όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις στο Δυτικό Θερμαϊκό.

- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δασολόγων, δασεργατών, πυροσβεστών σε όλες τις υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση της πρόληψης με όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις και όχι με “όσα περισσέψουν” και επικέντρωση στο Σέιχ Σου, τις περιοχές που γειτνιάζουν με δάσος και βιομηχανίες. Ενίσχυση του πυροσβεστικού σταθμού στη Σίνδο, νέο πυροσβεστικό σταθμό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου του Λαγκαδά σε σταθμό.

- Εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων, λήψη μέτρων, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για την προστασία από βιομηχανικά ατυχήματα ιδιαίτερα στον δήμο Δέλτα και στους δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αποτελεσματικά μέτρα προστασίας από τη βιομηχανική ρύπανση και δυσοσμία με επίκεντρο το Δ. Κορδελιού-Ευόσμου. Να ανατραπεί τώρα ο σχεδιασμός για καύση απορριμματογενών καυσίμων στη τσιμεντοβιομηχανία.

- Για αναβαθμισμένες πόλεις και γειτονιές με την απόδοση στο λαό χωρίς ανταποδοτικότητα, χώρων πρασίνων και αναψυχής με όλες τις απαραίτητες υποδομές, όπως στο χώρο της ΔΕΘ με πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο, στα πρώην στρατόπεδα Παύλου Μελά και Καρατάσιου στα δυτικά, στο Κόδρα στα ανατολικά.

- Με χώρους δημιουργίας, υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού δωρεάν για όλα το λαό και ιδιαίτερα τη νεολαία. Ξεχωρίζουμε την εκρηκτική κατάσταση με τα κολυμβητήρια όπου απαιτείται άμεση επαναλειτουργία του Εθνικού Κολυμβητηρίου, προσλήψεις και χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών για την ασφαλή και αξιοπρεπή λειτουργία όλων των υποδομών, την ανάπτυξη νέων.

- Με σύγχρονες φθηνές ασφαλείς μεταφορές. Ξεχωρίζουμε την επέκταση του Μετρό στα δυτικά, η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί, για την οποία πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση -χρονική και χρηματοδοτική- για την ολοκλήρωσή της. Τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων οδηγών στον ΟΑΣΘ, την αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου σε όλες τις γραμμές με πύκνωση δρομολογίων και περισσότερους οδηγούς, ιδιαίτερα για τη σύνδεση της δυτικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης, με το σιδηροδρομικό σταθμό και το υπόλοιπο δίκτυο, την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων της ΒΙΠΕ, τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ».

Ο γγ του ΚΚΕ υπογράμμισε πως «η πρόταση του ΚΚΕ είναι ρεαλιστική πρώτ’ απ’ όλα γιατί συμφέρει το λαό, υπηρετεί τον εργαζόμενο. Και οι λαοί δεν έχουν αδιέξοδα όταν διαλέγουν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια. Τότε μπορούν να αποφασίσουν να το πάνε μέχρι τέλους. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής-λαϊκής διακυβέρνησης-εξουσίας, με τη θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή το ΚΚΕ έχει πολιτική πρόταση και Πρόγραμμα που μας βγάζει από τα σημερινά αδιέξοδα, επειδή δεν έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από το σύστημα, γι' αυτό μπορεί και σήμερα να είναι μπροστά στους αγώνες, επικεφαλής μιας μαχητικής εργατικής-λαϊκής αντιπολίτευσης, “βράχος” και “φάρος” για τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα.

»Γι’ αυτό μπορεί να δίνει δύναμη με την ανάλυσή του, τις θέσεις του, την οργανωτικότητά του, στους αγώνες του λαού ενάντια σε ένα εχθρικό κράτος, που τον αφήνει απροστάτευτο απέναντι στις φυσικές καταστροφές, προσπαθεί να του καλλιεργήσει κουλτούρα θυσιών στους πολέμους τους, ενώ δεν μπορεί ούτε καν 3μιση χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη να εγγυηθεί ότι η χώρα θα έχει έναν ασφαλή σιδηρόδρομο. Απέναντι σε ένα κράτος και μια πολιτική στο έδαφος των οποίων φυτρώνουν και τα διάφορα σκάνδαλα, στα οποία έχει διαπρέψει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το οποίο λήστεψαν τους βιοπαλαιστές αγρότες, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ΚΑΠ της ΕΕ. Ή το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το οποίο έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία στην επιφάνεια που επιβεβαιώνουν την αγαστή συνεργασία κράτους και εταιρειών, με βάση το δόγμα “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων” και με βασικό θύμα τον λαό.

»Αυτή είναι σήμερα η πραγματικά αντισυστημική στάση, η σύγκρουση με τις σχέσεις της μεγάλης ιδιοκτησίας και παραγωγής, με το κράτος που τις κατοχυρώνει.

Όλα τα άλλα, όλους τους άλλους μπορεί εύκολα να τους αφομοιώσει το σύστημα, γι’ αυτό και βλέπουμε κόμματα να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν τόσο εύκολα. Πόσο μάλλον εκείνες οι δυνάμεις που ξέπλυναν συστηματικά αυτό το κράτος την ώρα που συγκέντρωνε πάνω του τη λαϊκή οργή και το άφησαν στο απυρόβλητο, κάνοντας σημαία τους την “κάθαρση” που δήθεν θα έρθει από την “βρωμιά” τη δική τους και της ΕΕ. Ό,τι κερδήθηκε μέχρι σήμερα, δεν το χάρισε καμία κυβέρνηση, επιβλήθηκε με σκληρή πάλη και με το ΚΚΕ μπροστά. Έτσι σώθηκαν σπίτια, έτσι υπογράφτηκαν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, έτσι έσπασε πολλές φορές ο εργοδοτικός και κυβερνητικός τσαμπουκάς.

»Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό. Θα προστεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, δηλαδή στον πραγματικό αντίπαλο της κυβέρνησης της ΝΔ. Οι δυσκολίες στο αστικό πολιτικό σύστημα, όπως είναι η δυσκολία δημιουργίας σταθερών κυβερνήσεων ή ένας ακόμα μεγαλύτερος κλονισμός στην αντιλαϊκή λειτουργία του, δεν θα πρέπει να προκαλούν φόβο στον λαό μας. Να μην επιτρέπουν στον κ. Μητσοτάκη και σε οποιονδήποτε άλλο να τους εκβιάζει με αυτό. Αντίθετα, είναι όπλο για το εργατικό-λαϊκό κίνημα, για να αλλάζει τον συσχετισμό δύναμης προς όφελός του, για να μη νιώθει καμία κυβέρνηση σταθερή και ακλόνητη στο αντιλαϊκό της έργο, και ταυτόχρονα να διαμορφώνονται προϋποθέσεις συνολικής ανατροπής και αλλαγών. Άλλωστε, μόνο στον δρόμο της σύγκρουσης με τη σημερινή σήψη και βαρβαρότητα, μπορεί ο λαός να βάζει εμπόδια σε αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, να έχει επιμέρους νίκες και κατακτήσεις, να αλλάζει τον συσχετισμό προς όφελός του. Και όπως όλοι γνωρίζουν, εκεί καταθέτει το ΚΚΕ όλη του τη δύναμη. Με σταθερότητα, εντιμότητα, ανιδιοτέλεια. Η δύναμη που δίνει ο λαός στο ΚΚΕ, μένει στο ΚΚΕ και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια υπέρ του λαού. Δεν μεταλλάσσεται, ούτε παζαρεύεται. Ας γίνει, λοιπόν, αυτή η δύναμη ακόμη μεγαλύτερη για να είναι πολύ πιο δυνατός ο λαός μας και πιο ελπιδοφόρα η προοπτική μας. Καλή δύναμη! Καλούς και νικηφόρους αγώνες!».