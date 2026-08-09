Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου.

Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα έξι μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μία διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας πραγματοποίησε τους ελέγχους σε συνολικό αριθμό 199 ταξιδιωτών σε 12 πτήσεις από την Ιταλία, στα αεροδρόμια της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης, της Σεβίλλης, του Μπιλμπάο, του Αλικάντε και της Βαλένθια, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου, μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη που υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στην Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής στις 30 Ιουλίου.