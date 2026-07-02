Το Dnews είναι χορηγός επικοινωνίας και στη δεύτερη sold out συναυλία που θα δώσουν τα Ημισκούμπρια στο Release Athens.

Αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού για το δεύτερο συνεχόμενο sold out show τους στο Release Athens 2026.

Όσοι βρέθηκαν στο πρώτο σόου στις 20 Ιουνίου, ακόμη μιλούν για το απόλυτο anniversary πάρτι που έστησαν τα Ημίζ. Mια βραδιά που ήταν γεμάτη από κομμάτια που έχουμε αγαπήσει, όπως τα: «Greek Lover», «Μαγική τσατσάρα», «Στη Ντισκοτέκ», σε ένα σετ δυόμισι ωρών που είχε συμμετοχές έκπληξη από τους: Φοίβο Δεληβορφιά που ανέβηκε στη σκηνή για το «Je Suis Bossu», Ευρυδίκη που συμμετείχε στο «Αν Ήσουν Άλλος» και Going Through που έδωσαν το δικό τους στίγμα.

Δέκα χρόνια μετά από το τελευταίο τους live, γιορτάζουν 30 Χρόνια Επιτυχίες (όπως ήταν ο τίτλος του πρώτου άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1996) με δύο μεγάλα live πάρτι, γιατί ένα ίσον κανένα.



Tα Ημίζ είναι η εφηβεία μας, τα τρελά μας νιάτα, η αιτία που κάποιοι από εμάς ανακάλυψαν το hip hop και ξεκίνησαν να το ακούν χάρη στο πιο σατιρικό (και πάντα επίκαιρο) στίχο και τον κεφάτο ρυθμό των κομματιών τους.



Και αν, τότε στα 90s, κάποιοι από εμάς που ζούσαμε στη ροζ φούσκα της εφηβικής μας άγνοιας και του παλιού ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ, δεν πιάσαμε το... χιουμοράκι των Ημίζ, καταλάβαμε αργότερα στην πράξη -ίσως και με άσχημο τρόπο- τα κακώς κείμενα της ελληνικής καθημερινότητας, των στερεοτύπων και της πολιτικής/κοινωνικής πραγματικότητας που τόσο εύστοχα καυτηρίαζαν τα Ημισκούμπρια στις ρίμες των τραγουδιών τους.

Ο Μεντζέλος, ο Μιθριδάτης και ο Πρύτανης ξανά μαζί στις 3 Ιουλίου, ξανά στην Πλατεία Νερού, ξανά στο Release Athens, για ακόμα μια sold out βραδιά που δεν θα επαναληφθεί.



Το warm up θα αναλάβει ο DJ “S”.





Το πρόγραμμα της συναυλίας

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00

DJ “S” warm up set στις 18:30

Hμισκούμπρια on stage στις 21.00