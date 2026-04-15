Σε επιφυλακή οι Αρχές για μεγάλο όγκο υδάτων στον ποταμό Άρδα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή της Ορεστιάδας, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, αναμένεται σημαντική εισροή υδάτων από τη Βουλγαρία στον ποταμό Άρδα τις επόμενες ώρες.

Η αυξημένη ροή νερού σχετίζεται με προγραμματισμένες τεχνικές επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στο φράγμα Ιβαΐλοβγκραντ στη γειτονική χώρα, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε απότομη άνοδο της στάθμης του ποταμού.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση της κοίτης του ποταμού για δραστηριότητες, ενώ συστήνεται να μην γίνεται διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις στις περιοχές Καστανεών και Ριζίων, καθώς και από τη γέφυρα της Ελιάς, λόγω αυξημένου κινδύνου.