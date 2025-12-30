Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς για όλους από το Σύνταγμα και το Πεδίον του Άρεως μέχρι το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και το πάρκο Τρίτση.

Ο Δήμος Αθηναίων, η Περιφέρεια Αττικής και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουν ετοιμάσει για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, λαμπερές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, εορταστική διάθεση και τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών για να υποδεχτούν τον καινούριο χρόνο με τον καλύτερο τρόπο.



Το πάρτι στην Αθήνα ξεκινάει από νωρίς το βράδυ τη Πέμπτης 31/12 και θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της πρώτης ημέρας του 2026, με πολύ τραγούδι, κέφι, χορό, αθόρυβα πυροτεχνήματα που θα φωτίσουν τον Αττικό ουρανό, εντυπωσιακά drone shows και φυσικά τις καλύτερες ευχές για μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία και αγάπη σε όλες και όλους!

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου

Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιαςθα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές. Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές. Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.

Όπως και πέρυσι, θα ο Δήμος Αθηναίων θα χρησιμοποιήσει αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα.

Ολόκληρη η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το επίσημο κανάλι του στο YouTube (@cityofathens.youtube). Θα υπάρχει παράλληλη απόδοση όλης της εκδήλωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη, ώστε κανείς να μην χάσει τη μαγεία της βραδιάς.

Αλλαγή Χρονιάς με Ελένη Φουρέιρα, ZAF και DJ Bobito στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως

Η αλλαγή του χρόνου βρίσκει το Πεδίον του Άρεως σε full party mood.

Η Ελένη Φουρέιρα αναλαμβάνει την κεντρική σκηνή με εκρηκτικό show και όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF φέρνει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες και τη δυνατή του σκηνική παρουσία, ενώ ο DJ Bobito φροντίζει για το απόλυτο clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown.

Φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες άνθρωποι που μετρούν μαζί αντίστροφα για τη νέα χρονιά.

Ρεβεγιόν με την Κλαυδία και τους DJ Playmen στο ΔΕΗ Xmas West Park

Μία ώρα πριν μας κάνει ποδαρικό το 2026, το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου στις 23.00, από τη σκηνή του ΔΕΗ Xmas West Park (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης») η Κλαυδία θα μας ταξιδέψει με τις πιο αγαπημένες μελωδίες στις πρώτες στιγμές του νέου χρόνου. Μαζί της οι DJ Playmen που θα ανεβάσουν με τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς τους τη γιορτινή διάθεση, σε ένα dance party μέχρι πρωίας.

Τον νέο χρόνο θα υποδεχτεί στο ΔΕΗ Xmas West Park και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς για να πατήσει το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης, σε απευθείας σύνδεση με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, την ώρα που ένα φαντασμαγορικό drone show θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.

Λίγες ώρες πριν, στις 17.00, οι COOKS, η πιο γευστική μπάντα κρουστών, μετατρέπουν τη σκηνή σε κουζίνα, συνδυάζοντας τις συνταγές με τις παρτιτούρες.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ

Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου το ΚΠΙΣΝ καλωσορίζει δυναμικά τη νέα χρονιά με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, ζωντανή μουσική, ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά, τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς και πατινάζ μέχρι τις 02.00!

Παρουσιάζει ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα.



Όπως κάθε χρόνο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται το κοινό για την αλλαγή του χρόνου. Φέτος, οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς είναι ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα, ενώ το πρόγραμμα ανοίγει στις 22.30 η Alexandra Sieti.

Από το πρόγραμμα της Παραμονής δεν θα μπορούσαν, βέβαια, να λείπουν και οι εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι, ενώ ο χρόνος αλλάζει με ένα θεαματικό show πυροτεχνημάτων που θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με λάμψη και χρώματα. Τα πρώτα λεπτά του νέου έτους, δίνεται το σήμα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2026 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Στη συνέχεια, στήνεται ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά με τον DJ Sunshine Pedro που υπόσχεται να κρατήσει το κέφι αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παραμένουν ανοιχτά, μόνο για αυτήν τη βραδιά, μέχρι τις 02.00 το πρωί, για όσους θέλουν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάνοντας φιγούρες στον πάγο ή βγάζοντας φωτογραφίες στις εντυπωσιακές Φωτιστικές Εγκαταστάσεις. Κεράσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις ολοκληρώνουν το σκηνικό της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ.

Το εορταστικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, τον ιστότοπο snfcc.org καθώς και τα social media του οργανισμού.

Όλες οι εκδηλώσεις της Παραμονής Πρωτοχρονιάς πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).