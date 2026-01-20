Οι αγρότες προειδοποιούν ότι η συμφωνία ΕΕ - Mercosur θα κατακλύσει την Ευρώπη με φθηνότερες εισαγωγές που θα γίνονται με χαμηλότερα πρότυπα.

Χιλιάδες αγρότες, με τρακτέρ και σημαίες, συγκεντρώθηκαν την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ- Μercosur, ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας.

Η συμφωνία, που υπεγράφη νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταξύ της ΕΕ και των μελών του μπλοκ Mercosur, της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης, δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο μετά από 25 χρόνια δύσκολων διαπραγματεύσεων.

Όμως οι 4.500 αγρότες και οι υποστηρικτές τους από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Πολωνία που διαμαρτύρονται στο Στρασβούργο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, φοβούνται ότι θα προκαλέσει εισροή φθηνότερων προϊόντων που παράγονται με χαμηλότερα πρότυπα και απαγορευμένα φυτοφάρμακα.

Αν και η τελική έγκριση της συνθήκης Mercosur αναμένεται σε αρκετούς μήνες, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν την Τετάρτη για το αν θα παραπέμψουν τη συμφωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαπιστώσουν εάν η συμφωνία είναι συμβατή με την πολιτική της ΕΕ. Η απόφαση του δικαστηρίου θα μπορούσε στη συνέχεια να αναγκάσει την τροποποίηση της συμφωνίας.

Οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στο Στρασβούργο μέχρι την Τετάρτη και όπως δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο δεν έχουν καμία πρόθεση να «υποχωρήσουν».

Η συνθήκη, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους, καταργεί τους δασμούς σε περισσότερο από το 90% του διμερούς εμπορίου. Αναμένεται να ευνοήσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων, κρασιού και τυριού, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την είσοδο στην Ευρώπη του βοείου κρέατος, των πουλερικών, της ζάχαρης, του ρυζιού, του μελιού και της σόγιας από τη Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΕ, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν κατά 39%, ενώ οι εξαγωγές της Mercosur προς την ΕΕ θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 17%. Μέχρι το 2040, η συμφωνία προβλέπεται να ενισχύσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 77,6 δισεκατομμύρια ευρώ και το ΑΕΠ της Mercosur κατά 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

