Ο ΣΥΡΙΖΑ, 16 μήνες μετά την «εκπαραθύρωση» του Στέφανου Κασσελάκη, «πληρώνει» ακόμα μια σειρά από κινήσεις εντυπωσιασμού και μηδενικής πολιτικής αξίας που έγιναν κατά το πρόσφατο παρελθόν, «τραυματίζοντας» ακόμα περισσότερο την ήδη «στραπατσαρισμένη» εικόνα του.

Νέους «πονοκεφάλους» στην Κουμουνδούρου προκαλεί η καταγγελία και η μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος, Νίκος Γιαννόπουλος, εναντίον του ανεξάρτητου, πλέον, ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, για επίθεση εναντίον του σε μπαρ του Στρασβούργου.

Ο πρώην διεθνής αθλητής, διεγράφη από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η ευρωομάδα της Αριστεράς έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αποπομπή του και σύντομα θα διαγραφεί και από μέλος του κόμματος του. Όμως, η «ζημιά» που έχει προκληθεί είναι ήδη μεγάλη, με τον Παύλο Πολάκη να αποτελεί αυτή τη στιγμή τον μοναδικό του σύμμαχο.

Μια υποψηφιότητα που δεν προχώρησε ποτέ

Στις αρχές Μαρτίου του 2023, στα δημοσιογραφικά γραφεία είχε φτάσει η πληροφορία ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια κίνηση που θα τάραζε τα πολιτικά «νερά» της εποχής, προτείνοντας ως υποψήφιο για τον δήμο Αθηναίων τον -εν ενεργεία εκείνη την εποχή- διεθνή μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Νίκο Παππά.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ανακοινώθηκε επίσημα από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον πρώην πρωθυπουργό για εκείνη την επιλογή. Το κοινωνικό προφίλ του νεαρού αθλητή, ήταν κάτι παραπάνω από ταιριαστό για το -τότε- κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, η επιλογή αυτή χαιρετίστηκε και από δυνάμεις εκτός Κουμουνδούρου.

Κάπου εκεί, όμως, η ιστορία φαίνεται να «ξεθυμαίνει». Έκτοτε δεν υπήρξε ξανά καμία δημόσια αναφορά στο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε το βάρος του στην εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου, η βαριά ήττα σκέπασε τα πάντα, όμως όλοι ήξεραν πως στο κόμμα υπήρχαν ήδη δεύτερες σκέψεις για την υποψηφιότητα Παππά.

Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές του Ιουνίου, με τον Αλέξη Τσίπρα ν έχει ήδη παραιτηθεί από την ηγεσία, ο ίδιος, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, λέγοντας ότι το κόμμα αυτό δεν τον εκφράζει.

Αργότερα, μια αντιπροσωπεία της Πολιτικής Γραμματείας, στην προσπάθεια που έκανε για να βρει υποψηφίους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που ήταν προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, θα κάνει μια συνάντηση μαζί του. Οι όροι που του έθεσαν, δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί από την πλευρά του και έτσι, ο Κώστας Ζαχαριάδης, πήρε το «χρίσμα» του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην «αγκαλιά» του Κασσελάκη

Παρά τα όσα διαδραματίστηκαν το καλοκαίρι του 2023, η σχέση της Κουμουνδούρου με τον Νίκο Παππά, δεν είχε κλείσει. Για την ακρίβεια, το «φλερτ» θα «αναθερμαίνονταν» λίγους μήνες αργότερα. Πλέον, πρόεδρος ήταν ο Στέφανος Κασσελάκης.

Οι δυο τους κυκλοφόρησαν δημόσια σε μπαρ του κέντρου της Αθήνας και λίγο αργότερα, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, θα ήταν υποψήφιος για τα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024.

Κατά την παρουσίαση του, στη Νέα Ιωνία, είχε αναφερθεί στον «πόλεμο που μου έκαναν άνθρωποι μέσα από το κόμμα, που ευτυχώς δεν είναι πια μαζί μας». Ήταν προφανές ότι αναφέρονταν στα στελέχη που αποχώρησαν για να ιδρύσουν τη Νέα Αριστερά, που έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να «κοπεί» η υποψηφιότητα του για τον δήμο Αθηναίων.

Στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές-παρωδία, αφού δεν ανακοινώθηκαν καν αποτελέσματα, κατάφερε να κερδίσει θέση στο ευρωψηφοδέλτιο και εν τέλει, λίγο αργότερα, με 132.000 ψήφους, μια θέση στο ευρωκοινοβούλιο.

Ο «σύμμαχος» Πολάκης

Μετά τον σάλο που ξέσπασε από τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας του Νίκου Γιαννόπουλου, απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παύλος Πολάκης ζήτησε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να «σκεφτούν καλύτερα πως είναι τα γεγονότα» πριν προχωρήσει το κόμμα στη διαγραφή του Νίκου Παππά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως και να υπάρχουν αλλότρια κίνητρα πίσω από την καταγγελία.

Ήταν ο μοναδικός του «σύμμαχος», για την ακρίβεια. Η σχέση των δύο ανδρών έρχεται από το καλοκαίρι του 2023. Ο Πολάκης, με δημόσια τοποθέτηση του, θα χαρακτηρίσει «λάθος» την επιλογή Ζαχαριάδη, σημειώνοντας ότι ο ίδιος στήριζε την υποψηφιότητα του Νίκου Παππά.

Έναν χρόνο αργότερα, σε διαδικτυακή σύγκρουση που είχε με τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο χανιώτης βουλευτής έγγραψε στα κοινωνικά δίκτυα «όντως Κώστα η ιστορία έγραψε πως αν δεν είχες έρθει σε συνεννόηση με τους μετέπειτα αποστατησάντες το περασμένο καλοκαίρι, σήμερα θα είχαμε δήμαρχο Αθηναίων τον Νίκο Παππά και όχι ευρωβουλευτή».

Στη συνέχεια, όταν ο Κασσελάκης θα διέγραφε τον χανιώτη βουλευτή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής θα τον στήριζε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Η αλληλοστήριξη συνεχίστηκε και στην κόντρα του Παππά με το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών.

Επίσης, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας υπέγραψε την υποψηφιότητα Πολάκη για την ηγεσία του κόμματος, αν και δήλωσε ότι θα υπέγραφε και για τον Κασσελάκη – αν του το ζητούσε.