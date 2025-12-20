Στη διάσπαση που ακολούθησε την «καρατόμηση» Κασσελάκη, κανένας από τους ευρωβουλευτές δεν ακολούθησαν τον τελευταίο στο νέο του εγχείρημα. Παράλληλα, όμως, οι δύο ευρωβουλευτές που βρίσκονταν κοντά του, έκοψαν -στην πραγματικότητα- τις «γέφυρες» με την Κουμουνδούρου.

Έντονα σημάδια «αποσύνθεσης» παρουσιάζει η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις καταγγελίες για επίθεση σε βάρος του -ανεξάρτητου, πλέον- ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, να «φωτίζουν» μια εσωκομματική πτυχή η οποία είχε μείνει μακριά από το προσκήνιο τους τελευταίους 16 μήνες.

Το πρόβλημα, για την Κουμουνδούρου δεν είναι μόνο η συμπεριφορά του πρώην διεθνή αθλητή που τον οδήγησε στη διαγραφή, αλλά η παντελής απουσία των ευρωβουλευτών της -πλην Κώστα Αρβανίτη- από την κομματική «ζωή» και καθημερινότητα, που αποτελεί δείγμα της συνολικής προβληματικής κατάστασης που βιώνει το κόμμα.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Στρασβούργο, που είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην ηγεσία του κόμματος, με αρκετούς να φοβούνται πως η κατάσταση αυτή μπορεί να μεταφερθεί και στην Αθήνα και στην ελληνική Βουλή.

Παντελώς απόντες

Παρά την εκλογική «καθίζηση» που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024, χάνοντας τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023 -τη στιγμή, μάλιστα, που η ΝΔ υποχώρησε κατά δεκατρείς- παρέμεινε δεύτερο κόμμα.

Το γεγονός αυτό του επέτρεψε να εκλέξει τέσσερις ευρωβουλευτές. Τον Κώστα Αρβανίτη και την Έλενα Κουντουρά, οι οποίοι ανανέωσαν τις θητείες τους στην ευρωβουλή και τους Νίκο Φαραντούρη και Νίκο Παππά, οι οποίοι εξελέγησαν για πρώτη φορά. Αν δει κάποιος τα πρόσωπα που εξελέγησαν με βάση τις τότε εσωκομματικές ισορροπίες, θα δει ότι η κατάσταση ήταν μοιρασμένη.

Ο κ.Αρβανίτης ήταν πρόσωπο με ισχυρά ερείσματα σε ολόκληρο το κόμμα, χωρίς να συμμετέχει στην «αντιπολίτευση» κατά του Στέφανου Κασσελάκη. Ο κ.Φαραντούρης, στηρίχτηκε από το σύστημα του τότε προέδρου, αλλά και από τα στελέχη που είχαν ως σημείο αναφοράς τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ η κ.Κουντουρά και ο κ.Παππάς, θεωρούνταν ανοιχτά πρόσωπα της επιρροής του Στ.Κασσελάκη.

Στη διάσπαση που ακολούθησε την «καρατόμηση» Κασσελάκη, κανένας από τους ευρωβουλευτές δεν ακολούθησαν τον τελευταίο στο νέο του εγχείρημα. Παράλληλα, όμως, οι δύο ευρωβουλευτές που βρίσκονταν κοντά του, έκοψαν -στην πραγματικότητα- τις «γέφυρες» με την Κουμουνδούρου.

Μπορεί, τυπικά, να παρέμεναν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρωομάδας του, όμως δεν είχαν καμία συμμετοχή σε καμία, μα καμία κομματική δράση. Δεν εμφανίζονταν στις συνεδριάσεις των οργάνων και δεν είχαν κάνει καμία απόπειρα να στηρίξουν τον Σωκράτη Φάμμελο. Σε γενικές γραμμές, απουσίαζαν από κάθε πτυχή της κομματικής ζωής. Για την ακρίβεια, μπορεί βάσιμα κάποιος να ισχυριστεί ότι είχε ξεχάσει την ύπαρξη της Έλενας Κουντουρά και του Νίκου Παππά – σε ότι αφορά τη σχέση τους με το κόμμα.

Ότι ο πρώην μπασκετμπολίστας αποτελούσε επί της ουσίας «ξένο σώμα», φάνηκε από τη δήλωση που ο ίδιος έκανε, χθες, στο Mega News, όπου σημείωσε ότι «το μόνο θετικό αυτής της ιστορίας, ήταν ότι με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Η διαφοροποίηση Φαραντούρη

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Νίκος Φαραντούρης ήταν απόλυτα «ευθυγραμμισμένος» με τον Στέφανο Κασσελάκη. Μόνο όταν ο «κόμπος έφτασε στο χτένι», στα τέλη του καλοκαιριού του 2024, πέρασε με την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης – γεγονός που προκάλεσε την οργή του «συστήματος Κασσελάκη», όπως δείχνουν οι επιθέσεις που δέχθηκε από τα τρολς του διαδικτύου που στήριζαν των εξ Αμερικής ορμώμενό επιχειρηματία.

Μάλιστα, διεκδίκησε και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έλαβε το 5% των ψήφων. Σε γενικές γραμμές και για πολύ μεγάλο διάστημα, είχε κανονική συμμετοχή στις δραστηριότητες του κόμματος. Συμμετείχε στις συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέσω διαδικτύου, εμφανίζονταν στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και σε κομματικές ή ευρύτερες εκδηλώσεις για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης.

Σταδιακά, όμως, άρχισε να απομακρύνεται από το κόμμα του. Ξεκίνησε με «αιρετικές» τοποθετήσεις, όπως για παράδειγμα, σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, για να καταλήξει να «χαιρετίζει» στο Action24 την πιθανή συγκρότησης πολιτικού κόμματος από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού.

Δεν είναι, μάλιστα, λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «φλερτάρει» ανοιχτά με το υπό διαμόρφωση κόμμα, γεγονός που έχει ενοχλήσει αρκετούς εντός της Κουμουνδούρου.

Προβληματισμός στην Αθήνα

Όπως είναι απολύτως λογικό, η κατάσταση «αποσύνθεσης» της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έχει προκαλέσει ανησυχία στην ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται ότι μπορεί σύντομα να υπάρξει και αντίστοιχη κατάσταση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, στην Αθήνα.

Είναι δεδομένο ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναμένουν τις κινήσεις και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Όσο, μάλιστα, φαίνεται πως διευρύνεται το «χάσμα» ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και τον Σωκράτη Φάμελλο, τόσο οι «φυγόκεντρες» τάσεις θα δυναμώνουν.

Άλλωστε, αρκετοί βουλευτές εκτιμούν ότι ο πρόεδρος, από κοινού με τον Παύλο Πολάκη, θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν «εν ζωή» το κόμμα, ως αντιπαραθετικό προς τον Αλέξη Τσίπρα, σχηματισμό.