Oδηγός της Uber δεν κατόρθωσε να πείσει το δικαστήριο ότι έλαβε 50.000 λίρες από άγνωστο - και όχι δάνειο που αρνείται τώρα να αποπληρώσει. Τα χρήματα δεν χρησιμοποιήθκαν καν για να στηρίξουν την επιχείρησή του αφού τα έχασε στον τζόγο.

Ένας οδηγός της Uber από το Μπράντφορντ υποστήριξε σε δικαστήριο ότι άγνωστος του μετέφερε 50.000 λίρες στον τραπεζικό του λογαριασμό, αφού τον άκουσε να μιλά για τα οικονομικά του προβλήματα σε έναν χώρο στάθμευσης. Δεν έπεισε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν το προσπάθησε.

Όπως ανέφερε, παρότι είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να κρατήσει ζωντανή την επιχείρηση αυτοκινήτων που διατηρούσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τελικά τα έχασε όλα στον τζόγο.

Ο Amar Rangzab εμφανίστηκε την Παρασκευή στο Πρωτοδικείο του Μπράντφορντ, προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης να του αφαιρέσει την άδεια ταξί.

Η ανάκληση της άδειας έγινε αφού το Συμβούλιο ενημερώθηκε πως του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απάτη, σχετιζόμενες με δάνειο που έλαβε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Κατά την εκδίκαση της έφεσης την περασμένη Παρασκευή, ο 33χρονος Rangzab, ξεκαθάρισε πως θα δηλώσει αθώος για τις δύο κατηγορίες και υποστήριξε ότι είναι ένα έντιμο κι απολύτως κατάλληλο πρόσωπο για να κατέχει άδεια ταξί. Οι δικαστές διαφώνησαν και απέρριψαν την έφεση.

Κατά τη διαδικασία, ο Waseem Raja, εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπράντφορντ, παρουσίασε το υπόβαθρο των κατηγοριών και τους λόγους για τους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες αφαίρεσαν την άδεια του Rangzab. Όπως είπε: «Η ανάκληση έγινε επειδή του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες απάτης σε σχέση με δάνειο που έλαβε και στη συνέχεια κήρυξε πτώχευση χωρίς να το αποπληρώσει».

Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπράντφορντ τον ρώτησε σχετικά με την υπόθεση, ο Rangzab δήλωσε ότι οι 50.000 λίρες προήλθαν από ένα μυστηριώδες άτομο και όχι από επίσημο δάνειο.

Ο Raja ανέφερε επίσης ότι, σε άλλο περιστατικό, ο Rangzab είχε αιτηθεί δάνειο για την αγορά ρολογιού αξίας 3.000 λιρών. Φέρεται να δήλωσε στην αίτηση ότι ήταν ιδιοκτήτης ακινήτου το οποίο στην πραγματικότητα ανήκε στη μητέρα του.

«Κατά την άποψή μου, η εντιμότητα του Rangzab υπολείπεται του επιπέδου που απαιτείται από έναν οδηγό ταξί».

Ο Steven Knighton, υπεύθυνος συμμόρφωσης αδειοδοτήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μπράντφορντ, δήλωσε στο δικαστήριο ότι όταν ο Rangzab ανακρίθηκε για τις κατηγορίες, «η ιστορία που μας δόθηκε δεν ήταν συνεπής με τα στοιχεία».

«Μας ειπε ότι ήταν πελάτης μέσα στο ταξί που του προσέφερε τα χρήματα: Ήταν ένας πελάτης που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει, εφόσον του έδωσε τα τραπεζικά του στοιχεία, και ως εκ θαύματος, μία ημέρα αργότερα, τα χρήματα εμφανίστηκαν στον λογαριασμό του».

Ερωτηθείς αν το Συμβούλιο κατάφερε να εντοπίσει τον γενναιόδωρο δωρητή, ο Knighton απάντησε: «Όχι». Πρόσθεσε εξάλλου ότι ο Rangzab δεν παρείχε καμία πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του ατόμου αυτού.

Ο Rangzab κατέθεσε ενόρκως πως βρισκόταν σε ένα πάρκινγκ, «έπινα τσάι και συζητούσα, όταν ένας κύριος σε άλλο αυτοκίνητο μου είπε ότι μπορούσε να με βοηθήσει. Μου είπε ότι χρειαζόταν μόνο το sort code, τον αριθμό λογαριασμού και τη διεύθυνσή μου. Του τα έδωσα και σκέφτηκα "ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί;". Λίγες ημέρες αργότερα, εξεπλάγην βλέποντας 50.000 λίρες στον λογαριασμό μου. Δεν συνειδητοποίησα ότι επρόκειτο για δάνειο. Αυτή είναι η ιστορία».

Όταν ρωτήθηκε αν δεν τον ανησύχησε το γεγονός ότι ένας άγνωστος του ζήτησε τα τραπεζικά του στοιχεία, εκείνος απάντησε: «Αν μου ζητούσε τον αριθμό της κάρτας, θα ήμουν λίγο πιο καχύποπτος».

«Περιμένετε από το δικαστήριο να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζατε σας προσέφερε χρήματα και εσείς του δώσατε τα τραπεζικά σας στοιχεία;».

«Αυτό ακριβώς συνέβη», απάντησε ο Rangzab, που ωστόσο παραδέχθηκε ότι τα χρήματα χάθηκαν στον τζόγο. Κατά την αντεξέταση, δήλωσε, παράλληλα, ότι οι λανθασμένες πληροφορίες που έδωσε στην αίτηση για το δάνειο του ρολογιού ήταν ένα αθώο λάθος.

Μετά από διάσκεψη, οι δικαστές δήλωσαν στον Rangzab ότι η κατάθεσή του ήταν «ασυνεπής», ενώ τα στοιχεία του Συμβουλίου ήταν «αξιόπιστα».

Η έφεσή του απορρίφθηκε και η άδεια παραμένει ανακληθείσα. Επιπλέον, του επιβλήθηκε να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του Συμβουλίου, τα οποία ανήλθαν σε 420 λίρες.

Πηγή: Telegraph & Argus