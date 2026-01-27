Οι δύο νεαροί, 22 και 24 ετών, κρίθηκαν ένοχοι για επικίνδυνη οδήγηση.

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, στον καθένα, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στους δύο νεαρούς οδηγούς που συνελήφθησαν για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς φαίνεται να κινούνταν με 179 χλμ./ώρα, με όριο τα 80 χλμ./ώρα, στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης (κόμβος Ευόσμου).

Είχαν συλληφθεί τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) των αστυνομικών τη Τροχαίας «έδειξε» την υπερβολική τους ταχύτητα (επρόκειτο για ξεχωριστές περιπτώσεις).

