Πού μπορούν να κάνουν αιτήσεις όσοι θέλουν να είναι εθελοντές στο Euroleague Final Four 2026.

Εθελοντές για το φετινό Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, αναζητά η Euroleague.

Με μια ανάρτηση, η Euroleague κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να ζήσουν αυτή την εμπειρία στο Final Four 2026, να κάνουν αίτηση στη σχετική ιστοσελίδα (ΕΔΩ).

Στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ονοματεπώνυμο, την εθνικότητα, τον τόπο γέννησης και κατοικίας, το επάγγελμα, το επίπεδο εκπαίδευσης, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ποιες γλώσσες μιλούν άπταιστα, τους λογαριασμούς τους σε Χ, Instagram, TikTok, αν έχουν υπάρξει στο παρελθόν εθελοντές σε Final Four ή γενικότερα σε κάποια αθλητική διοργάνωση, όπως και γιατί θέλουν να το κάνουν φέτος.

{https://x.com/EuroLeague/status/2023413324206014720}