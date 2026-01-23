Το Sinners (Αμαρτωλοί) δεν είναι απλά μια ταινία με βαμπίρ.

Προσπαθώντας να αφήσουν πίσω το ταραγμένο παρελθόν τους, δύο δίδυμα αδέρφια επιστρέφουν στη γενέτειρά τους, ώστε να κάνουν μια νέα αρχή, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν πως ένα ακόμη μεγαλύτερο κακό τους περιμένει εκεί.



Τα παραπάνω είναι μία σύντομη σύνοψη για το Sinners (Αμαρτωλοί), την ταινία που έγραψε ιστορία στα Όσκαρ, με το ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων, τις περισσότερες από κάθε άλλη ταινία στα βραβεία της Ακαδημίας.

Στο μεταφυσικό θρίλερ του Ράιαν Κούγκλερ, σκηνοθέτη των ταινιών Creed και Black Panther, πρωταγωνιστούν οι Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (σε διπλό ρόλο), Χέιλι Στάινφελντ, Τζακ Ο’ Κόνελ, Γούνμι Μοσάκου, Τζέιμι Λόουσον, Όμαρ Μπένσον Μίλερ, Ντελρόι Λίντο.

Η ταινία κυκλοφόρησε στη χώρα μας στις 17 Απριλίου από την Tanweer.

{https://youtu.be/6VVpVWNuRVs?si=NwvMmCThXhmaq_td}

Όσα θέλεις να ξέρεις για τους Αμαρτωλούς

Το Sinners στην ουσία συνδυάζει τον υπερφυσικό τρόμο και τα blues με τις φυλέτικες διακρίσεις και τον ρατσισμό. Η ιστορία διαδραματίζεται το 1932 στον Αμερικανικό Νότο, κατά τη διάρκεια των φυλετικών διακρίσεων. Ο Τζόρνταν σε διπλό ρόλο υποδύεται τους δίδυμους γκάνγκστερ, τον Elijah «Smoke» Moore και Elias «Stack» Moore (κερδίζοντας υποψηφιότητα Α' Ανδρικού Ρόλου).

Τα δύο αδέρφια επιστέφουν από το Σικάγο στην στην πατρίδα τους, το Clarksdale του Μισισίπι και αγοράζουν ένα παλιό πριονιστήριο για να το μετατρέψουν σε «juke joint» (μπαρ), χωρίς να φαντάζονται αυτό που τους περιμένει...



Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, μια βαμπιρική παρουσία σκορπάει τον τρόμο μέσα στο μπαρ αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να παλέψουν για τη ζωή τους μέχρι την ανατολή του ηλίου.

Ο σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ πιστεύει πως η ταινία είναι η «μεγαλύτερη πρόκληση ερμηνευτικά μέχρι στιγμής» για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ενώ έχει πει για την ταινία ότι είναι κάτι περισσότερο από ένα horror φιλμ, αλλάζοντας συνεχώς πολλά και διαφορετικά είδη.

Πολλές από τις σκηνές μουσικής, ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο πλατό, με τα μέλη του καστ να εμφανίζονται μαζί με τους μουσικούς.

Αν και στο ΙΜDb η ταινία έχει βαθμολογία 7.5, διεκδικεί 16 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α' Ανδρικού, Μουσικής, Πρωτότυπου Σεναρίου, κ.ά.

Το Sinners των 137 λεπτών και των -περίπου- 90 εκατομμυρίων δολαρίων, γυρίστηκε την άνοιξη του 2024 σε Νέα Ορλεάνη και Λουιζιάνα, κερδίζοντας πάνω από 360 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.