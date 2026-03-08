Μία influencer περιέγραψε πως αφαίρεσε βίντεο που έδειχνε φλεγόμενα συντρίμμια έξω από το διαμέρισμά της, τονίζοντας ότι πλέον «πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί με όσα λέμε».

Καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων με πυραύλους και drones από το Ιράν, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) απευθύνουν κατεπείγουσα έκκληση σε πολίτες, κατοίκους και influencers να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση των social media.

Στο Κατάρ και στο Ντουμπάι η αστυνομία στέλνει μαζικά SMS προειδοποιώντας ότι η φωτογράφιση ή η κοινοποίηση υλικού από ευαίσθητες τοποθεσίες, καθώς και η αναδημοσίευση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, μπορεί να επιφέρει νομικές κυρώσεις. Οι αρχές τονίζουν ότι τέτοιες ενέργειες «θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τη σταθερότητα».

Ιδιαίτερα στο στόχαστρο βρίσκονται οι influencers, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι αναρτήσεις που κρίνονται επιζήμιες για τη «δημόσια τάξη», την «εθνική ενότητα» ή τη φήμη του κράτους, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα έως 77.000 δολάρια ή ακόμη και ποινές φυλάκισης. Η αυστηρότητα των μέτρων έχει ήδη αναγκάσει πολλούς δημιουργούς περιεχομένου να διαγράψουν υλικό.

Η οργάνωση «Detained in Dubai» υπενθυμίζει ότι στα ΗΑΕ έχουν γίνει συλλήψεις ξένων υπηκόων ακόμη και για μηνύματα στο WhatsApp, υπογραμμίζοντας την αυστηρότητα της νομοθεσίας για την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Παρόμοιες, αλλά ακόμη πιο αυστηρές, προειδοποιήσεις εξέδωσε και το Μπαχρέιν, καθώς η ένταση με το Ιράν συνεχίζεται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

