Απλά, μικρά tips για να μην καταλάβεις το κρύο αυτές τις μέρες.

Τα 24ωρα που έρχονται ο καιρός, όπως έχει ήδη φανεί, θα έχει ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό: το απόλυτο κρύο. Ήδη η αίσθηση είναι πολύ χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία και ο αέρας δεν βοηθά καθόλου.

Το κλειδί για να μην παγώσεις είναι να έχει καλή στρατηγική. Αυτά είναι κάποια μικρά tips για να ντυθείς, ζεστά, σωστά και να μην παγώσεις.

Layering και μόνο layering

Το layering, τα ρούχα σε στρώσεις είναι το κλειδί. Επιτρέπει στον καθένα να ρυθμίζει τον θερμοστάτη του σώματός φορώντας και αφαιρώντας ρούχα ανάλογα τη θερμοκρασία που έχει εκεί που βρίσκεσαι. Για παράδειγμα ένα χοντρό πουλόβερ δεν θα ζεστάνει (άκου με και θα με θυμηθείς). Για να αντέξεις το κρύο χρειάζεσαι τρία στρώματα:

Βασικό στρώμα: Τα ισοθερμικά απομακρύνουν τον ιδρώτα από το σώμα και διατηρούν το δέρμα στεγνό. Προσοχή εδώ και στα εσώρουχα που θα έχεις επιλέξει, καλό, βαμβακερό ύφασμα είναι ιδανικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεσαίο στρώμα: Το δεύτερο στρώμα, είτε πρόκειται για fleece είτε για φουσκωτό μπουφάν, παγιδεύει όσο το δυνατόν περισσότερη θερμότητα του σώματος και το προστατεύει από το κρύο.

Εξωτερικό στρώμα: Το μπουφάν πρέπει να είναι αντιανεμικό και αδιάβροχο.

Πώς να επιλέξετε το σωστό ύφασμα

Καταρχήν επέλεξε το βασικό στρώμα ανάλογα με τη δραστηριότητά σου και το πόσο κρύο έχει. Το ζεστό δέρμα ξεκινά με το ξηρό δέρμα, επομένως η δουλειά των καλών εσώρουχων και ισοθερμικών είναι να απομακρύνουν τον ιδρώτα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα κρυώνεις μόνιμα.

Ύφασμα: Τα συνθετικά υφάσματα όπως ο πολυεστέρας είναι εξαιρετικός τόσο στο να απορροφά τον ιδρώτα όσο και να στεγνώνει το δέρμα. Το μαλακό μάλλινο είναι επίσης μία καλή επιλογή.

Εφαρμογή: Η απορρόφηση του ιδρώτα δεν μπορεί να συμβεί σε μέρη όπου το ύφασμα δεν αγγίζει το δέρμα, επομένως θες μια άνετη, σφιχτή εφαρμογή παντού.

Πώς να επιλέξεις τα ρούχα σου

Βασικό ρόλο παίζει η μόνωση. Έτσι:

Υλικό μόνωσης: Εάν είσαι λάτρης του fleece, τότε επέλεξε ένα βαρύ fleece. Όταν μιλάμε για πολύ κρύο, τότε τα φουσκωτά μπουφάν μπαίνουν στο παιχνίδι. Το πούπουλο είναι η χρυσή επιλογή, αλλά δεν είναι τόσο καλό αν βραχεί. Τα φουσκωτά μπουφάν με συνθετικά γεμίσματα είναι η καλύτερη επιλογή όταν οι συνθήκες είναι υγρές ή θα ιδρώσεις πολύ.

Πάχος μόνωσης: Αυτό είναι δύσκολο επειδή υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές: άνεμος, βροχή, επίπεδο δραστηριότητας και άλλα. Πάντως αν έχει κρύο επέλεξε ένα βαρύ, χοντρό μπουφάν, που κλείνει καλά και απομονώνει το κρύο. προσοχή, τα παλτά μπορεί να είναι ζεστά αλλά συνήθως το πατρόν τους αφήνει τον λαιμό και τα πόδια ακάλυπτα.

Πλήρης κάλυψη: Μην ξεχνάς και το παντελόνι. Επέλεξε ένα τύπου fleece και για τα πόδια ή ένα με πολύ καλή μόνωση, ώστε το κάτω μέρος του σώματός να παραμένει τόσο ζεστό όσο και το πάνω. Για παράδειγμα, παντελόνες και φαρδιά παντελόνια δεν ενδείκνυνται για πολύ κρύο με πολύ αέρα. Βάλε και ένα χοντρό καλσόν από μέσα αν έχει πολύ κρύο.

Πώς να επιλέξεις μπουφάν

Αυτή είναι η εξωτερική γραμμή άμυνας. Παρόλο που συχνά αναφέρεται ως «αδιάβροχο», η δουλειά αυτού του στρώματος είναι να προστατεύει τα κάτω στρώματα από το χιόνι, το χιονόνερο, τη βροχή και τον άνεμο.Ό,τι κι αν φοράς χρειάζονται τρία σημαντικά χαρακτηριστικά:

Προστασία από τη βροχή: Ένα βασικό στρώμα που απορροφά την υγρασία δεν μπορεί να κρατήσει το δέρμα στεγνό αν δεν είναι το ίδιο στεγνό. Γι' αυτό επέλεξε ένα αδιάβροχο και προσοχή όχι ένα μπουφάν που αναγράφει «ανθεκτικό στο νερό», γιατί αυτό το διαπερνά η βροχή, αν εκτεθείς σε δυνατή μπόρα ή είσαι σε υγρό περιβάλλον για αρκετή ώρα.

Να «αναπνέει»: Ο ιδρώτας που εισχωρεί στο βασικό στρώμα χρειάζεται έναν τρόπο να διαφύγει. Φόρεσε ένα μπουφάν ή πανωφόρι που το ύφασμά του αναπνέει, διαφορετικά η υγρασία μπορεί να συσσωρευτεί μέσα στο εσωτερικό και να μουλιάσεις.

Παντελόνι: Οι κρύοι βρεγμένοι αστράγαλοι δεν είναι καθόλου διασκεδαστικοί, έτσι βεβαιώσου πως ανάλογη προστασία έχουν και οι μπότες που φοράς. Αν όχι, φόρα και ένα ζευγάρι γκέτες, για έξτρα ζέστη.

Πώς να κρατήσεις κεφάλι, χέρια και πόδια ζεστά

Κάλυψε τα πάντα. Σκουφί, γάντια και παπούτσια που μπαίνουν και μπλοκάρουν τη βροχή και τον άνεμο.

Σκουφί: Τα μάλλινα και συνθετικά σκουφάκια λειτουργούν καλά και μπορείς να βασιστείς στην κουκούλα του αδιάβροχου μπουφάν σου για έξτρα ζέστη και κάλυψη από τη βροχή. Προσοχή το σωστό σκουφί θέλει και κάλυμμα εσωτερικό, τα σκέτα μάλλινα δεν κρατούν το κρύο στον αέρα και βεβαιώσουν ότι είναι καλυμμένα και τα αυτιά σου. Σε extreme περιπτώσεις επέλεξε ένα fullface. Kασκόλ μην ξεχάσεις: ένα ωραίο, χοντρό και μάλλινο ή καλύτερα ακόμα έναν fleece «λαιμό».

Γάντια: Τα γάντια από fleece παρέχουν βασική ζεστασιά. Μονωμένα γάντια, ειδικά τα αδιάβροχα είναι εξαιρετική επιλογή. Μπορείς επίσης να διαλέξεις και λεπτά εσωτερικά γάντια με ξεχωριστά δάχτυλα και να προσθέσεις ένα ακόμα ζευγάρι, εξωτερικό, με ενιαία δάχτυλα για καλύτερη κάλυψη.

Μπότες: Οι χειμερινές μπότες, εκτός από το ότι προσφέρουν πρόσφυση στο χιόνι ή τον πάγο, συνήθως έχουν εξαιρετική μόνωση. Καλή επιλογή είναι και οι γαλότσες με επένδυση. Και ποτέ μην ξεχνάς τις κάλτσες: σωστές, ζεστές και από υλικό που απορροφά τον ιδρώτα και κρατά τα πόδια στεγνά. Εξάλλου τα άκρα είναι «ο θερμοστάτης» του σώματος.

Με πληροφορίες του .rei.com





