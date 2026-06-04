Το ενθαρρυντικό για τον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι μέσω του myelas.gr έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες εγγραφών μελών στο κόμμα. Το στοίχημα είναι να αξιοποιηθούν. Όχι μόνο σε επίπεδο τοπικό, αλλά και θεματικό - δηλαδή σε τομείς που διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία.

Γερά «θεμέλια» στην ΕΛΑΣ προκειμένου να «απλωθεί» με γοργούς ρυθμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα, θέλει να βάλει ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας στο μυαλό την πιθανότητα ενός εκλογικού αιφνιδιασμού από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα, μέσα στον Ιούνιο, θα δημιουργηθούν όργανα τόσο σε πανελλαδικό, όσο και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου το κόμμα να είναι έτοιμο σε όλα τα ενδεχόμενα.

Πανελλαδικά και περιφερειακά όργανα μέχρι τον Ιούνιο

Το πρωί της Τετάρτης, στην Αμαλίας έμπαινε και έβγαινε διαρκώς κόσμος. Οι συσκέψεις διαδέχονταν η μία την άλλη, όμως το βασικό θέμα συζήτησης ήταν ο σχεδιασμός για μια πιθανή εκλογική αναμέτρηση ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι εξελίξεις επιταχύνονται. Και η ΕΛΑΣ θα πρέπει να αποκτήσει γερά «θεμέλια» σε κάθε γωνιά της χώρας. Το ενθαρρυντικό για τον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι μέσω του myelas.gr έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες εγγραφών μελών στο κόμμα. Το στοίχημα είναι να αξιοποιηθούν. Όχι μόνο σε επίπεδο τοπικό, αλλά και θεματικό – δηλαδή σε τομείς που διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία.

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Ξεκινώντας από τα «κάτω», το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα αποκτήσει τοπικές επιτροπές τόσο σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών, όσο και γεωγραφικών περιφερειών, αποφεύγοντας -προς ώρας- τις οργανώσεις ανά δήμο, χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Από εκεί και πέρα, θα υπάρχουν όργανα που θα έχουν την κεντρική καθοδηγητική ευθύνη σε αυτό το πρώιμο στάδιο. Δηλαδή, αντίστοιχο της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, αλλά και ένα «εθνικό συμβούλιο», που θα είναι αρκετά πιο πλατύ από τα άλλα δύο. Όλα αυτά, αναμένεται να γίνουν σύντομα, μέσα στον μήνα που «τρέχει».

Όπως είναι λογικό, σε αυτή τη φάση τα όργανα δεν θα είναι εκλεγμένα. Τα πρόσωπα που θα τα απαρτίζουν θα επιλεγούν από τον Αλέξη Τσίπρα και τη στενή του ομάδα. Και αυτό διότι θα πρέπει να δοθούν ευκαιρίες να αναδειχθούν τα νέα στελέχη που βρίσκονται γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σιγά, σιγά προχωράει και η πρωτότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα, που όπως αναφέρουν από την Αμαλίας, θα αποτελέσει πεδίο συλλογικότητας, συντονισμού και δράσης των εθελοντών μελών του κόμματος. Όχι μόνο γεωγραφικά, σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά και θεματικά. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Οικονομία, Εργασία, κλπ.