Η γνωστή ηθοποιός, Έφη Παπαθεοδώρου, γράφθηκε μέλος στην ΕΛΑΣ, μέσω της πλατφόρμας myelas.gr.

Την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδώρου υποδέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, την οποία έγραψε ως μέλος στο νεοιδρυθέν κομμα, ΕΛΑΣ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο myelas.gr.

«Που είσαι αγαπημένε μου;» ακούγεται να του λέει η ηθοποιός, ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στο σίριαλ «Παραπέντε», τονίζοντας πως «πρέπει να ‘σαι λίγο πιο άγριος».

Ο Αλέξης Τσίπρας τη ρωτά στο βίντεο πώς της φάνηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με την Έφη Παπαθεοδώρου να απαντά: «Τέλειο».

Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε τη «Θεοπούλα» μέλος, λέγοντας της «ξανάγινες ΕΛΑΣίτισσα».

«Ξέρεις πόσο σ’ αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις. Κι άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε», ακούγεται να λέει στο βίντεο η ηθοποιός με τον Αλέξη Τσίπρα να της απαντά: «Εντάξει μην θυμώνετε μωρέ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;» ακούγεται, επίσης, να τη ρωτά ο Αλέξης Τσίπρας με την Έφη Παπαθεοδώρου να του απαντά: «Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε... θραύση».

Δείτε το βίντεο:

{facebook.com/reel/1019403147700660/}

Η Έφη Παπαθεοδώρου ήταν υποψήφια στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Αθηνών.

Την περίοδο της Κατοχής η οικογένεια αναγκάστηκε να ζει κρυπτόμενη στα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας λόγω της συμμετοχής του πατέρα στην Αντίσταση και συγκεκριμένα της ένταξής του στο ΕΑΜ και αργότερα στα αντάρτικα τμήματα του ΕΛΑΣ. Στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές η Έφη γνώρισε μεγάλους κινδύνους και δυσκολίες ενώ συνάντησε και οικογένειες Εβραίων που είχαν διαφύγει από την πόλη του Αγρινίου με τη βοήθεια του ΕΑΜ. Μετά το 1945 η οικογένεια γνώρισε διώξεις λόγω της αριστερής δράσης του πατέρα.

Μ. Καλ.