Χρειάζεται να μπουν τα φίλτρα της δημοκρατικής λειτουργίας, της ωριμότητας, της συλλογικότητας, της εμπειρίας ώστε να περιοριστούν τυχόν αρνητικά φαινόμενα.

Η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έγινε πριν από λίγες μέρες στο Θησείο μέσα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι πια πραγματικότητα. Ένα όνομα έκπληξη το οποίο προκάλεσε ποικίλα σχόλια, θετικά στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Ένα επιτυχημένο όνομα, μια θετική και ελπιδοφόρα αρχή. Όμως, δεν αρκεί μόνο αυτό για να εδραιωθεί στη συνείδηση του κόσμου και για να παίξει καταλυτικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.

Αυτά που θα κρίνουν την πορεία του κόμματος τους επόμενους μήνες είναι πολλά. Πρώτα – πρώτα η απήχηση του στο εκλογικό σώμα, στην κοινωνία και στους πολίτες. Πρέπει εκτός από πολυάριθμα μέλη να αποκτήσει πρόσβαση και να ριζώσει στο μαζικό κίνημα το οποίο, όπως ξέρουμε, βρίσκεται σε κάμψη για να μην πω σε μαρασμό. Η επιρροή που θα έχει στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον συνδικαλιστικό χώρο και αλλού θα του δώσει την απαραίτητη ώθηση ώστε να γίνει η φωνή των πολλών. Αυτό είχε συμβεί με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1981, το οποίο αργότερα, ακόμη και στις πιο κρίσιμες στιγμές του, έμεινε ζωντανό χάρη στις δυνάμεις που κράτησε στο μαζικό κίνημα.

Προϋπόθεση , βεβαίως, για να προχωρήσουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι να υπάρξει ένα πρόγραμμα σαφές, κοστολογημένο, ρεαλιστικό, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί, ασφαλώς, οι επτά γενικόλογες δεσμεύσεις, τις οποίες ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο, δεν αποτελούν παρά τους άξονες και τις κατευθυντήριες γραμμές ενός προγράμματος. Χρειάζεται , λοιπόν, να γίνει συγκεκριμένο το πρόγραμμα, το οποίο να έχει ως αιχμές τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και γενικότερα τους θεσμούς και την υπεράσπιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η Τουρκία εκμεταλλευόμενη την ανυπαρξία πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και την υποχωρητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Αιγαίο. Απαιτείται ένα πρόγραμμα φιλολαϊκό, κοινωνικά δίκαιο, πολιτικά εφαρμόσιμο για να στηριχτεί από την κοινωνία.

Σημαντικό ρόλο στο νέο κόμμα θα παίξει ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του. Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των μελών του θα προέρχεται από τον παλιό ενιαίο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι ανάγκη να μην κουβαλήσει μαζί της αδυναμίες, παθογένειες και παραλυτικά φαινόμενα που χαρακτήρισαν τον Συνασπισμό. Εννοείται ότι στην εποχή μας χρειάζονται οι καινοτόμες ιδέες και καινούριες μέθοδοι προσέγγισης των νέων ανθρώπων , αλλά δε φτάνει μόνο αυτό. Δίπλα στο νέο πρέπει να υπάρξει κάθε τι θετικό από το παλιό. Στο πλαίσιο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας καλά κάνει και αξιοποιεί μια νέα γενιά στελεχών τα οποία, ωστόσο, δε διαθέτουν πολιτική εμπειρία. Γι’ αυτό πλάι τους πρέπει να βρεθούν μπαρουτοκαπνισμένα και ικανά παλιά στελέχη τα οποία ούτε προκάλεσαν, ούτε υπέστησαν φθορά κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ένας τέτοιος συνδυασμός μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει σ’ αυτό το πρώτο και κρίσιμο διάστημα ζωής του νέου κόμματος.

Τέλος θεωρώ ότι οι πάντες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δε θα κυλήσουν όλα ευθύγραμμα και πως, πιθανώς, να γίνουν παρατράγουδα, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλα τα κόμματα. Θα ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ. άνθρωποι με ιδιοτέλεια, καριερίστες, γυρολόγοι, υπέρμετρα φιλόδοξοι οι οποίοι θα επιχειρήσουν να ανελιχτούν με κάθε τρόπο. Θα υπάρξουν, ενδεχομένως, γρίνιες , πικρίες και αποχωρήσεις κατά τη διαδικασία συγκρότησής του κόμματος. Γι’ αυτό χρειάζεται να μπουν τα φίλτρα της δημοκρατικής λειτουργίας, της ωριμότητας, της συλλογικότητας, της εμπειρίας ώστε να περιοριστούν τέτοια αρνητικά φαινόμενα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το ταξίδι του νέου κόμματος μόλις ξεκίνησε. Οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, αλλά και στη διεθνή πολιτική σκακιέρα τρέχουν και δύσκολα είναι προβλέψιμες. Η ΕΛ.Α.Σ. πρέπει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να περάσει από το μπουσουλητό στην ενηλικίωση, από τον ενθουσιασμό στην προσγείωση σε μια δύσκολη και σκληρή πραγματικότητα έχοντας πάντα υπόψη τα ακόλουθα λόγια του μεγάλου τραγικού ποιητή Ευριπίδη: «κακής απ’ αρχής γίγνεται τέλος κακόν», δηλαδή από μια κακή αρχή το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι κακό.

(Ο Γιάννης Ανδρουλιδάκης είναι εκπαιδευτικός στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας)