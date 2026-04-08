«Όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι».

Τον Φεβρουάριο του 2015 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως απλός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τότε, αρνήθηκε, και μάλιστα κόντρα στην γραμμή του Κόμματος, να ψηφίσει ως ΠτΔ τον Προκόπη Παυλόπουλο. Μία από τις δύο αιτιολογίες του για την άρνησή του ήταν και ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος: «Ως υπουργός δεν είχε αντισταθεί επαρκώς στις σειρήνες του πελατειακού κράτους».

Πώς, άραγε, να νοιώθει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης όταν πλέον εμφανίζεται, ιδίως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως πραγματικός «αρχιερέας» του πελατειακού κράτους; Και με τι μούτρα θα ζητήσει και πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού;

Μας συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά πρόκειται για θυμόσοφη λαϊκή ρήση που το συγχωρεί: «Όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι».

Ε.Σ.