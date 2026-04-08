Επιχειρούν να αλλάξουν τη γραμμή του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τον Άδωνι και ο Μάκης Βορίδης επιχειρούν να αλλάξουν τη γραμμή του πρωθυπουργού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ακριβώς την άλλαξαν και για τα Τέμπη, μετά την περίφημη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Σρόιτερ- τον οποίο αποφεύγει πλέον ο Κ. Μητσοτάκης στις συνεντεύξεις του.

Η γραμμή τους είναι περίπου πως δεν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πολιτικό στόχο την κυβέρνηση!

Πρόβλεψη;

Ο πρωθυπουργός «θα συρθεί» απολύτως στη γραμμή Γεωργιάδη-Βορίδη, καθώς μεταξύ άλλων είναι αστείες οι προτάσεις του περί ασυμβίβαστου υπουργών και βουλευτών.

Β.Σκ.