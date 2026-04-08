Τέσσερις κοντινοί προορισμοί για μία σύντομη απόδραση το Πάσχα. Από τα μέρη της Αττικής, μέχρι τα νησιά κοντά στην Αθήνα που αξίζει να γνωρίσετε την άνοιξη.

Το Πάσχα στην Ελλάδα συμπίπτει με μία από τις πιο «χρωματιστές» εποχές του χρόνου, την άνοιξη. Οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες, χωρίς η ζέστη ή το κρύο να εμποδίζουν τις μετακινήσεις, ενώ το εορταστικό κλίμα, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για μία σύντομη εκδρομή κοντά στην Αττική.

Αν και την ημέρα του Πάσχα πολλοί επιλέγουν να την περάσουν οικογενειακά, γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο με παραδοσιακά φαγητά και μουσική, υπάρχει και η επιλογή μιας μονοήμερης εκδρομής, που είναι ικανή να σας απομακρύνει από την βοή της πόλης και της καθημερινότητας.

4 προορισμοί για μονοήμερη εκδρομή το Πάσχα

Χαλκίδα:

Η Χαλκίδα αποτελεί έναν από τους πιο εύκολα προσβάσιμους προορισμούς κοντά στην Αθήνα, που οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν εκεί οδικώς σε μία απόσταση που δεν ξεπερνά την μία ώρα.

Η πόλη είναι γνωστή για το φαινόμενο με τα «τρελά νερά του Ευρίπου», αλλά και για τον παραλιακό πεζόδρομο, που ήδη από την άνοιξη γεμίζει με κόσμο.

Κατά την περίοδο του Πάσχα, η παραλιακή ζώνη συγκεντρώνει αυξημένη κίνηση, με καφέ, εστιατόρια και ουζερί να λειτουργούν, ενώ τις ημέρες των εορτών πολλοί μαγαζάτορες επιλέγουν να «τσικνίσουν» την παραλία της Χαλκίδας.

Ναύπλιο:

Το Ναύπλιο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου και συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον κατά τις αργίες του Πάσχα. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ρομαντικό προορισμό που απέχει από την Αθήνα μόλις 150 χιλιόμετρα, καθιστώντας το ιδανική επιλογή.

Η παλιά πόλη με τα νεοκλασικά κτίρια και τα στενά δρομάκια προσφέρεται για περιήγηση, ενώ τα αξιοθέατα όπως το Παλαμήδι και το Μπούρτζι αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς.

Ανάβυσσος:

Η Ανάβυσσος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Αθήνα και αποτελεί επιλογή για όσους επιθυμούν μια σύντομη μετακίνηση κοντά στη θάλασσα, χωρίς περιττά έξοδα.

Η περιοχή διαθέτει οργανωμένες παραλίες και παραθαλάσσια καταστήματα, τα οποία αρχίζουν να λειτουργούν πιο έντονα την περίοδο της άνοιξης. Κάθε επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει την απόδραση με καλό φαγητό πλάι στο κύμα, ενώ δεν απαιτείται ιδιαίτερη οργάνωση ή έξοδα για να φτάσετε στο σημείο.

Αίγινα:

Πρόκειται για ένα από τα πιο κοντινά νησιά στην Αττική, με την απόσταση να μην ξεπερνάει τη μία ώρα από τον Πειραιά με το πλοίο της γραμμής.

Ήδη από το καράβι, οι ταξιδιώτες, μπορούν να απολαύσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λιμανιού, τα πολύχρωμα αρχοντικά και τα παραδοσιακά μαγαζιά.

Το νησί είναι επίσης γνωστό για την παραγωγή φιστικιού, το οποίο διατίθεται σε διάφορες μορφές και πλέον έχει γίνει σήμα κατατεθέν.

Την άνοιξη και ιδιαίτερα κατά την πασχαλινή περίοδο, η κίνηση αυξάνεται, ωστόσο η πρόσβαση παραμένει εύκολη και η παραμονή μπορεί να περιοριστεί σε μία ημέρα.

