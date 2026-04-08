Η απόλυτη πασχαλινή λιχουδιά με άρωμα τσουρέκι! Η συνταγή που θα κλέψει τις εντυπώσεις.

Το Πάσχα αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες γιορτές του χρόνου, όχι μόνο για τη σημασία του, αλλά και τις μυρωδιές που γεμίζουν τα σπίτια, και τις γεύσεις που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη.

Για πολλούς το Πάσχα, συνεπάγεται με μία εκδρομή στο χωριό και ένα γεμάτο οικογενειακό τραπέζι, με μουσική και χορό κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο.

Το αρνί, τα κόκκινα αυγά και τα τσουρέκια, θεωρούνται μερικά από τα πιο αγαπημένα εδέσματα, ενώ ανάμεσά του βρίσκονται και τα κουλούρια που συνοδεύουν τον πρωινό καφέ, το γάλα ή το τσάι, ακόμη και μέρες μετά το Πάσχα.

Το πιο ιδιαίτερο ωστόσο γνώρισμα των κουλουριών, είναι ότι μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα και να βάλουν στην κουζίνα όλη την οικογένεια.

Έτσι, μικροί και μεγάλοι αναλαμβάνουν δράση, δημιουργώντας όχι μόνο γεύσεις – αλλά και αναμνήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόλυτη συνταγή για πασχαλινά κουλούρια

Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις τα πασχαλινά κουλούρια επιδέχονται και διαφοροποιήσεις με κάθε έναν δημιουργό να προσθέτει τη δική του φαντασία σε ένα από τα πιο κλασικά εδέσματα.

Τα κουλούρια με άρωμα τσουρέκι του Δημήτρη Μακρυνιώτη, είναι μία συνταγή που θα κερδίσει τις εντυπώσεις.

Υλικά:

• 750γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

• 250γρ. βούτυρο αγελάδος

• 250γρ. ζάχαρη άχνη

• 1 κρόκο

• 1 βανιλίνη

• 50ml κονιάκ

• 130 ml γάλα πλήρες

• 10γρ. μπέικιν πάουντερ

• 1/2κγ μαχλέπι

• 1/2κγ μαστίχα

• ξύσμα από μισό πορτοκάλι

Εκτέλεση:

• Στον κάδο του μίξερ, με φτερό, χτυπάτε το βούτυρο, τη ζάχαρη άχνη μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν.

• Όση ώρα ανακατεύονται τα υλικά, προσθέτετε τον κρόκο του αυγού.

• Στη συνέχεια, προσθέτετε τα στερεά υλικά, μαζί με το ξύσμα πορτοκαλιού και συνεχίζετε το ανακάτεμα προσθέτοντας σιγά – σιγά το γάλα και το κονιάκ.

• Ανακατεύετε καλά τον κρόκο και το αφήνετε στην άκρη για την επάλειψη.

• Πλάθετε κουλουράκια στο σχήμα και στο μέγεθος που σας ευχαριστούν – τα ακουμπάτε σε ένα ταψί με λαδόκολλα.

• Με ένα πινελάκι, αλείφετε τα κουλούρια με τον κρόκο αυγού.

• Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς, στον αέρα για περίπου 20 – 25 λεπτά.

Ακολουθεί το βίντεο με τη συνταγή του Δημήτρη Μακρυνιώτη από την εκπομπή «Στούντιο 4»:

{https://exchange.glomex.com/video/v-cro35tnhgb4p?integrationId=40599y14juihe6ly}