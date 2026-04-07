Ένα κινηματογραφικό οδοιπορικό στα βήματα δύο εκ των πιο πρόσφατων Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας: του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί παραγωγή του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Οσίου Αρσενίου. Μέσα από τις γεωγραφικές και πνευματικές διαδρομές που χάραξαν στη ζωή τους, δύο μοναχοί αναβιώνουν τη θεία κληρονομιά τους, αναδεικνύοντας την αντοχή της πίστης μέσα από την προσευχή, τις δοκιμασίες και τα θαύματα.

Συνδυάζοντας αρχειακό υλικό, μαρτυρίες πιστών και μοναχών, καθώς και εντυπωσιακές κινηματογραφικές λήψεις, η ταινία καταγράφει την πνευματική πορεία των Αγίων από την Καππαδοκία έως το Άγιον Όρος. Ο θεατής έρχεται σε επαφή με τον ασκητικό βίο του Αγίου Αρσενίου, την πνευματική καθοδήγηση των Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή, καθώς και την πορεία του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος έμελλε να αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας.

«Φως Καππαδοκίας: Άγιος Αρσένιος και Άγιος Παΐσιος», ένα καθηλωτικό οδοιπορικό, Μ. Πέμπτη στη 01:00 και ξανά Μ. Παρασκευή στις 10:00.

