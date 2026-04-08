Η Μεγάλη Τετάρτη, θεωρείται μία από τις πιο αυστηρές ημέρες νηστείας για την Ορθόδοξη εκκλησία με διττό συμβολισμό. Η αντίθεση της μετάνοιας και της προδοσίας, είναι το κεντρικό μήνυμα της ημέρας.

Η Μεγάλη Εβδομάδα, θεωρείται μία από τις πιο ιερές περιόδους της Ορθόδοξης Εκκλησίας και συμβολίζει τα Πάθη και την πορεία του Χριστού μέχρι την Σταύρωση και την Ανάσταση. Κάθε ημέρα τις εβδομάδας, έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και ξεχωριστά έθιμα, με την Μεγάλη Τετάρτη να θεωρείται μία από τις ημέρες με την πιο αυστηρή νηστεία.

Οι πιστοί, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, επιλέγουν να νηστέψουν ως ένδειξη πένθους, αποκλείοντας από τη διατροφή τους ζωικά προϊόντα. Θεωρείται ένδειξη συμμετοχής των πιστών στα Πάθη του Ιησού Χριστού και λειτουργεί ως μέσο προς την πνευματική κάθαρση.

Η Μεγάλη Δευτέρα, η Μεγάλη Τρίτη και η Μεγάλη Τετάρτη τηρούνται παραδοσιακά ως οι ημέρες της «ξηροφαγίας», καθώς δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να αποφεύγουν και το λάδι στη διατροφή τους.

Τι συμβολίζει η Μεγάλη Τετάρτη

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι μία από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και κατέχει ιδιαίτερη θέση στην πορεία προς το Πάσχα.

Η ημέρα έχει διττό συμβολισμό καθώς, από τη μία, είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αμαρτωλής γυναίκας που μετανόησε και ένιψε τα πόδια του Χριστού με μύρο. Από την άλλη πλευρά, την Μεγάλη Τετάρτη έγινε η συμφωνία του Ιούδα Ισκαριώτη να προδώσει τον Χριστό, έναντι χρημάτων.

Έτσι, η αντίθεση της μετάνοιας και της προδοσίας, είναι το κεντρικό μήνυμα της ημέρα.

Τι τρώμε τη Μεγάλη Τετάρτη

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι μια από τις πιο αυστηρές ημέρες νηστείας της Μεγάλης Εβδομάδας και η αποχή από λάδι και αλκοόλ έχει συμβολικό και πνευματικό χαρακτήρα.

Αν και κατά τη διάρκεια της νηστείας, οι πιστοί έχουν την ευκαιρία να καταναλώνουν και θαλασσινά, την συγκεκριμένη ημέρα περιορίζονται σε όσπρια, λαχανικά, ελιές, φρούτα και ξηρούς καρπούς.

Έτσι, αποφεύγονται: όλα τα ζωικά προϊόντα και τα παράγωγά τους (γαλακτοκομικά, αυγά, ψάρι και κρέας), το λάδι, το αλκοόλ.

Οι πιστοί αρκούνται σε λιγοστά προϊόντα που προέρχονται κυρίως από τη γη όπως:

• Όσπρια,

• Λαχανικά,

• Ταχίνι και ελιές,

• Ψωμί, παξιμάδι,

• Φρούτα και ξηροί καρποί.

Η αυστηρή νηστεία και οι εκκλησιαστικές ακολουθίες ενισχύουν το κατανυκτικό κλίμα της ημέρας, προετοιμάζοντας τους πιστούς για την ημέρα της Ανάστασης και του Πάσχα.