Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας ενόψει της πασχαλινής περιόδου. Σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, θα έχουν διαδοχικές συσκέψεις στο υπουργείο με αντικείμενο την ασφάλεια εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση.

Οι συσκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, ωστόσο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθούν οι επιπτώσεις της κρίσης, αλλά και η ετοιμότητα της χώρας να ανταποκριθεί σε πιθανά σενάρια διαταραχών.

Στις συσκέψεις έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι κρίσιμων φορέων της ενεργειακής αγοράς, μεταξύ των οποίων η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, οι διαχειριστές δικτύων ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και εκπρόσωποι των διυλιστηρίων, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής.

Η Ελλάδα διαθέτει ολοκληρωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης για κάθε μορφή ενέργειας, τα οποία ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις όπως γεωπολιτικές κρίσεις, διακοπές εισαγωγών καυσίμων, τεχνικές βλάβες ή ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα σχέδια αυτά βασίζονται σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς και στην εθνική νομοθεσία, ενώ έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά τις ενεργειακές κρίσεις της προηγούμενης δεκαετίας.

Στον τομέα των υγρών καυσίμων, βασικό πυλώνα ασφάλειας αποτελούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, τα οποία σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις καλύπτουν τουλάχιστον 90 ημέρες κατανάλωσης. Στην Ελλάδα, τα αποθέματα αυτά τηρούνται από εισαγωγείς, διυλιστήρια και μεγάλους καταναλωτές και παρακολουθούνται συστηματικά από το ΥΠΕΝ. Σε περίπτωση κρίσης, ενεργοποιείται το εθνικό σχέδιο έκτακτης δράσης, το οποίο προβλέπει κλιμακωτά μέτρα, από εκστρατείες εξοικονόμησης έως και, σε ακραία σενάρια, επιβολή δελτίου καυσίμων και περιορισμούς στην κατανάλωση.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για το φυσικό αέριο, με σχέδιο που περιλαμβάνει τρία επίπεδα κρίσης και δίνει προτεραιότητα στην τροφοδοσία νοικοκυριών και κρίσιμων υποδομών. Σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης, προβλέπεται ακόμη και διακοπή παροχής σε μη προστατευόμενους καταναλωτές, κυρίως βιομηχανίες, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια για βασικές ανάγκες.

Καθοριστικής σημασίας παραμένει η διασύνδεση φυσικού αερίου και ηλεκτροπαραγωγής, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής ρεύματος στη χώρα βασίζεται σε μονάδες φυσικού αερίου. Για τον λόγο αυτό, έχει προβλεφθεί ειδικό σχέδιο για την ηλεκτρική ενέργεια, το οποίο περιλαμβάνει την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών, όπως υδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς και την αύξηση εισαγωγών όπου αυτό είναι εφικτό.