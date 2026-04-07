Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια δεν είναι επαρκή, λέει το 85% στη δημοσκόπηση.

Η ακρίβεια περιορίζει τους καταναλωτές το Πάσχα 2026, όπως προκύπτει και από τη δημοσκόπηση της Alco, αφού οι περισσότεροι θα ξοδέψουν λιγότερα και δεν θα ταξιδέψουν για τις γιορτές.

Ειδικότερα, το 55% λέει ότι θα ξοδέψει λιγότερα το φετινό Πάσχα σε σύγκριση με το περσινό, στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. To 35% απαντά αρνητικά στην ίδια ερώτηση.

Παράλληλα, το 56% δηλώνει ότι δεν θα ταξιδέψει το φετινό Πάσχα, εξαιτίας της ακρίβειας, ενώ το 44% λέει το αντίθετο.

Την ίδια ώρα, η συντριπτική πλειονότητα- το 85% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση- απαντά ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Σε άλλη ερώτηση, το 71% τάσσεται υπέρ μιας πιο αυστηρής πολιτικής χορήγησης ασύλου σε πρόσφυγες και μετανάστες.