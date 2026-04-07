Το παράνομο οικονομικό όφελος από τις απάτες ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ,για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 48χρονη αλλοδαπή, η οποία, όπως προέκυψε συμμετείχε μαζί με άγνωστους συνεργούς της, σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος στενού συγγενικού τους προσώπου και την απαίτηση καταβολής χρηματικών ποσών, είτε λόγω άμεσης ανάγκης νοσηλείας του, είτε προς αποφυγή της ποινικής διαδικασίας.

Η 48χρονη, μαζί με τους συνεργούς της είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Βουλγαρία, ενώ η δράση τους τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023, με σκοπό την διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Ως τρόπο δράσης, η εγκληματική ομάδα προέβαινε σε τηλεφωνικές κλήσεις σε οικίες, επιλέγοντας ως θύματα ηλικιωμένα άτομα και επεδίωκαν τον αιφνιδιασμό και την πρόκληση ταραχής, με σκοπό την κάμψη των αντιστάσεων τους και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πιο αναλυτικά, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνούσε στο υποψήφιο θύμα και χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους, προσποιούταν τον ιατρό ή τον αστυνομικό. Στη συνέχεια ενημέρωνε ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ή ότι ήταν υπαίτιο θανατηφόρου τροχαίου, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ή την αποφυγή ποινικής διαδικασίας ή εγκλεισμού στη φυλακή.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερναν να κάμψουν τις αντιστάσεις και να εκμαιεύσουν στοιχεία από το θύμα, όπως το όνομα και το φύλο του συγγενικού προσώπου.

Για να είναι πιο πειστικοί, έτερα μέλη της εγκληματικής ομάδας, άνδρας ή γυναίκα, ανάλογα με το φύλο του συγγενικού προσώπου του θύματος, παρενέβαιναν στη συνομιλία, προσποιούμενα το συγγενικό πρόσωπο και εκλιπαρούσαν για βοήθεια, δίνοντας την εντύπωση της άμεσης εξέλιξης του περιστατικού.

Όταν τα θύματα πείθονταν, μέλος που βρισκόταν στο σημείο από όπου πραγματοποιούνταν η κλήση, ενεργοποιούσε συνεργούς, οι οποίοι αναλάμβαναν την παραλαβή χρηματικών ποσών ή και τιμαλφών, είτε από την είσοδο της οικίας είτε από άλλο προκαθορισμένο σημείο.

Μέχρι στιγμής, έχει διακριβωθεί η εμπλοκή της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας σε συνολικά 41 περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων η μία σε απόπειρα, σε βάρος ηλικιωμένων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Επισημαίνεται ότι, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 611.345 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν επιπλέον 883.100 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κακουργηματικής μορφής, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, η ΕΛ.ΑΣ υπενθυμίζει στους πολίτες τα εξής: