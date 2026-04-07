Ο 34χρονος διακινούσε την ηρωίνη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Χειροπέδες σε έναν 34χρονο, ο οποίος φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, πέρασαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το βράδυ της Μ.Δευτέρας (06/04) μέσα σε ταξί στον Πειραιά, έχοντας 3,2 κιλά ηρωίνης και μισό κιλό ουσίας για τη νόθευσή της. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν άλλα 5,5 κιλά ηρωίνης αλλά και ζυγαριές ακριβείας.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8.860 γραμμάρια ηρωίνης,

420 γραμμάρια άγνωστης χημικής σύστασης σε βραχώδη μορφή, κατάλληλα για την νόθευση ηρωίνης,

υδραυλική πρέσα και μεταλλικό καλούπι,

2 ζυγαριές ακριβείας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί),

725 ευρώ καθώς και

2 κινητά τηλέφωνα.

Ο 34χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.