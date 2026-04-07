Συναγερμός στη Λάρισα καταγράφηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, όταν άνδρας έπεσε από μπαλκόνι ύψους δύο μέτρων σε οικοδομή στη συνοικία ΑΤΑ.

Σύμφωνα με το Larissanet.gr αμεσα στο σημείο έσπευσε η μηχανή του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν ασθενοφόρο και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, η πτώση πιθανότατα οφείλεται σε αδιαθεσία, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος εξετάζονται από τις αρχές.