Συναγερμός στη Λάρισα καταγράφηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, όταν άνδρας έπεσε από μπαλκόνι ύψους δύο μέτρων σε οικοδομή στη συνοικία ΑΤΑ.
Σύμφωνα με το Larissanet.gr αμεσα στο σημείο έσπευσε η μηχανή του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν ασθενοφόρο και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό.
Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, η πτώση πιθανότατα οφείλεται σε αδιαθεσία, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος εξετάζονται από τις αρχές.