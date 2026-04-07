Άγνωστη παραμένει η προέλευση της κοκαϊνης σε παραλία της Ηλείας.

Δέμα με ένα κιλό κοκαϊνης βρήκαν τυχαία στην άμμο τουρίστες στην παραλία της Γλύφας, στο Βαρθολομιό Ηλείας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι τουρίστες περπατούσαν στην παραλία, όταν εντόπισαν το δέμα βάρους 1.060 γραμμαρίων, το οποίο κατά τις πρώτες εκτιμήσεις είχε «ξεβράσει» η θάλασσα. Άμεσα ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία παρέλαβε τα ναρκωτικά.

Το δέμα μεταφέρθηκε στη Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου προς εξέταση, ενώ ο χώρος ερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Ήλιδας και συνοδούς αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο νεότερο στοιχείο για την προέλευση των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πύργου σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και μεταφορά.