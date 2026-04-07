Βρισκόταν σπίτι με τους γονείς της.

Τραγωδία στα Τρίκαλα καθώς μία 22χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μπροστά στους γονείς της.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η 22χρονη βρισκόταν στο σπίτι της, μαζί με τους γονείς της, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της. Οι γονείς της κοπέλας ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε γρήγορα στο σημείο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν ότι προβλέπει το πρωτόκολλο για ανάνηψη αλλά δυστυχώς η 22χρονη δεν επανήλθε.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείο Τρικάλων, αλλά δυστυχώς η 22χρονη κατέληξε.

Για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου της 22χρονης αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.