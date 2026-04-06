Ο ΑΝΤ1 την M. Πέμπτη, 9 Απριλίου, στις 19:45 φιλοξενεί ζωντανά την πρώτη αναμέτρηση για τα προημιτελικά του UEFA Conferene League ανάμεσα στη Ράγιο Βαγιεκάνο και την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ παραμένει ως η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την πρόκληση για μία μεγάλη πορεία στο UEFA Conference League να είναι μεγάλη για τον Δικέφαλο.

Με την ψυχολογία στα ύψη, μετά το διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League, η Ένωση ταξιδεύει στην Ισπανία για μία μεγάλη δοκιμασία, αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρία για να πετύχει κάτι σπουδαίο στην Ευρώπη.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μετά την πρόκριση κόντρα στην Τσέλιε, θέλει να πάει ακόμα πιο ψηλά, με την πρώτη μάχη κόντρα στη Ράγιο να είναι στο «Βαγιέκας».

Η ΑΕΚ καλείται να κάνει το πρώτο βήμα ενόψει της ρεβάνς στην έδρα της, μία εβδομάδα μετά, ώστε να καταφέρει να αποκλείσει ισπανική ομάδα για πρώτη φορά σε νοκ άουτ φάση και να βάλει πλώρη για τα ημιτελικά, στο δρόμο για τον τελικό της Λειψίας.

Μία εκτός έδρας αποστολή που μοιάζει δύσκολη, όμως η ΑΕΚ φέτος έχει καταφέρει να κερδίσει και σε άλλες δύσκολες έδρες, όπως στη Φλωρεντία και στη Σαμψούντα.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο τερμάτισε στην πέμπτη θέση της League Phase και όπως και η Ένωση, συμμετείχε απευθείας στη φάση των «16» εκεί όπου απέκλεισε την Σαμσουνσπόρ.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, η οποία εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+ θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος με τον Μιχάλη Τσίγκρη να μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Στις 24:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλο το ρεπορτάζ από την Ισπανία. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, που θα αναλύσει τον αγώνα της ΑΕΚ με τη δική του ξεχωριστή οπτική.

Ακόμα, θα παρακολουθήσουμε όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τους πρώτους αγώνες της φάσης των «8» από το UEFA Europa League και το UEFA Conference League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδαπου αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Γρηγόρη Ατρείδη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

Δείτε όλους τους αγώνες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, κάθε Πέμπτη ζωντανά, σε όλες τις συσκευές μέσα από το ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr), μαζί με όλα τα κανάλια COSMOTE SPORT.

