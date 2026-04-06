Το «Κάτι Ψήνεται» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, κάνει στάση στην Κέρκυρα. Κυριακή του Πάσχα, ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας.

Από τον Βορρά έως τον Νότο, η Ελλάδα μαγειρεύει και στρώνει το πιο ζεστό, αυθεντικό και φιλόξενο τραπέζι. Το αγαπημένο «Κάτι ψήνεται», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, έρχεται καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1 και μας ανοίγει την όρεξη για φαγητό, αλλά και παρέα.

Κάθε εβδομάδα, πέντε οικοδεσπότες, με μεράκι και προσωπικό στυλ, παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους. Με φαντασία, χιούμορ, αγωνία, αλλά και πολλές φορές με αυτοσχεδιασμό της τελευταίας στιγμής, διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας.

Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, σχολιάζουν, βαθμολογούν και στο τέλος της εβδομάδας εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη.

Όμως, στο «Κάτι ψήνεται» το φαγητό είναι μόνο η αρχή. Γιατί γύρω από το τραπέζι, μεταξύ τυριού κι αχλαδιού, συμβαίνουν τα καλύτερα: απρόβλεπτες γνωριμίες, αυθόρμητα πειράγματα, καυστικά σχόλια, ατάκες που μένουν, ενθουσιώδεις κριτικές, αλλά και αμήχανες στιγμές που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν… τι ακριβώς ήταν αυτό που μόλις δοκίμασαν.

Και όσο στην κουζίνα ετοιμάζεται το επόμενο πιάτο, κάποιοι καλεσμένοι δεν αντιστέκονται στον πειρασμό μιας μικρής… εξερεύνησης στο σπίτι, που συχνά αποδεικνύεται εξίσου «πικάντικη» με το μενού.

«Κάτι Ψήνεται»: Που τρώμε και με ποιους τη Μεγάλη Εβδομάδα

Μεγάλη Εβδομάδα και το «Κάτι Ψήνεται» ταξιδεύει στο νησί των Φαιάκων, τη μαγευτική Κέρκυρα. Πέντε άγνωστοι θα μοιραστούν το ίδιο τραπέζι για μία συναρπαστική εβδομάδα γεμάτη γεύσεις, γέλια και έντονες στιγμές, με το μεγάλο φινάλε της εβδομάδας να στήνεται την Κυριακή 12 Απριλίου, την πιο γιορτινή ημέρα του χρόνου, στο πασχαλινό τραπέζι.

Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 17:15

Την εβδομάδα ανοίγει ο Φώτης. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, χωρισμένος και πατέρας ενός παιδιού, μένει στον Κάτω Οικισμό Αγίου Μάρκου.

Κοινωνικός, με χιούμορ και ατάκες που κερδίζουν τις εντυπώσεις, δηλώνει πως, αν και 41 ετών, δείχνει τουλάχιστον… 33!

Φαινομενικά ήρεμος, αλλά με διάθεση να πειράζει, ξέρει να δίνει ρυθμό στην παρέα. Στον ελεύθερο χρόνο του, του αρέσει να ψαρεύει κι εμείς τον βλέπουμε με καλάμι μέσα σε βάρκα, να δηλώνει γνώστης της θάλασσας και των τεχνικών της. Επίσης, ασχολείται και με συλλογές βιβλίων.

Στην κουζίνα, καλείται να διαχειριστεί τις δικές του «αναταράξεις», παρουσιάζοντας ένα μενού με θαλασσινή έμπνευση και ποιητικούς τίτλους από το «Πριν σηκωθεί το κύμα» μέχρι το «Γλυκό φεγγάρι στην πλατεία».

Η παρέα δένει από νωρίς, με το χιούμορ και τη θετική ενέργεια να κυριαρχούν.

Θα καταφέρει ο Φώτης να κερδίσει τις εντυπώσεις ή η εβδομάδα θα ξεκινήσει με… φουρτούνα;

Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 17:15

Μ. Τρίτη στην όμορφη Κέρκυρα και οικοδέσποινα είναι η Χριστίνα. Είναι 41 ετών, παντρεμένη με δύο παιδιά και δραστηριοποιείται στον τουρισμό με ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Κάτω Κορακιάνα.

Ήσυχη και χαμηλών τόνων, αλλά πάντα χαμογελαστή, δημιουργεί ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Τη βλέπουμε σε μια χαλαρή βόλτα δίπλα στη θάλασσα, καθώς είναι γνήσια νησιώτισσα, με αγάπη για το υγρό στοιχείο.

Στην κουζίνα, κινείται με σιγουριά, παρουσιάζοντας ένα μενού γεμάτο εικόνες και χρώματα, από «πολύχρωμα θερμοκήπια γεμάτα δάσος και ρύζι» μέχρι ένα «σιροπιαστό ατύχημα σε πορτοκαλεώνα». Το δείπνο κυλά ομαλά, με πολύ γέλιο και καλή διάθεση.

Θα καταφέρει η Χριστίνα να μετατρέψει τη ζεστή της φιλοξενία σε υψηλή βαθμολογία;

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στις 17:15

Μ. Τετάρτη και οικοδεσπότης είναι ο Σπύρος. Ο Σπύρος είναι 49 ετών, επόπτης κίνησης αεροσκαφών, ανύπαντρος και μένει στον οικισμό Αλεπού.

Είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας, κοινωνικός, χαμογελαστός, ατακαδόρος και πειραχτίρι. Λατρεύει την Κέρκυρα και μιλά με πάθος… κερκυραϊκά. Αγαπημένο του χόμπι η φωτογραφία και τον βλέπουμε «εν δράσει».

Στην κουζίνα, το άγχος παίρνει τον έλεγχο και η προετοιμασία φέρνει απρόοπτα. Το μενού του, με τίτλους όπως «Βεραμέντε κασιούς» και «Τότσο ντόλτσε», κρύβει εκπλήξεις και όχι αυτές που είχε σχεδιάσει!

Στο τραπέζι, η διάθεση είναι θετική, θα συνεχίσει, όμως, το άγχος να τον συνοδεύει;

Θα καταφέρει να ξεπεράσει τα εμπόδια και να «απογειωθεί» βαθμολογικά;

Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου – Εκτάκτως στις 16:45

Μεγάλη Πέμπτη και οικοδεσπότης είναι ο δεύτερος Σπύρος της παρέας. Είναι 34 ετών, σερβιτόρος, ανύπαντρος και μένει στον Νέο Οικισμό Αγίου Μάρκου.

Ο ορισμός του κοινωνικού και ετοιμόλογου ανθρώπου, με αστείρευτο χιούμορ και πειράγματα που δεν σταματούν. Δημιουργεί αμέσως οικειότητα και ανεβάζει τη διάθεση.

Στον ελεύθερο χρόνο του, τον βλέπουμε να ασχολείται με τη ζωγραφική και να εκφράζεται μέσα από το ελεύθερο σχέδιο.

Στην κουζίνα, είναι οργανωμένος και συγκεντρωμένος, παρουσιάζοντας ένα μενού με παιχνιδιάρικους τίτλους, όπως «Ο Ποπάι πάει για ψάρεμα» και «Πλατεία λεμονιάς».

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, κάνει την έκπληξη, δοκιμάζοντας πρώτος τα πιάτα του μαζί με τους καλεσμένους.

Θα καταφέρει να μετατρέψει την ενέργειά του σε πρωτιά;

Κυριακή του 12 Απριλίου στις 17:15 – Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας

Η εβδομάδα στην Κέρκυρα ολοκληρώνεται την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου με οικοδέσποινα τη Βαρβάρα.

Η Βαρβάρα είναι 55 ετών, φιλόλογος και fitness instructor, παντρεμένη με δύο παιδιά και ζει μεταξύ Κέρκυρας και Καναδά.

Δυναμική και αεικίνητη, τη βλέπουμε να προπονείται για Μαραθώνιο, αποδεικνύοντας πως δεν σταματά ποτέ. Κοινωνική, με χιούμορ και θετική ενέργεια, αγαπά το πείραγμα και τη ζωντάνια της παρέας.

Στην κουζίνα, ετοιμάζει ένα πλούσιο πασχαλινό τραπέζι, με δημιουργικές ονομασίες όπως «Κικιρίκου βουρλισμένο» και «Ρόδα είναι και γυρίζει, αλλά και μοσχομυρίζει».

Η βραδιά ξεκινά με παραδοσιακούς χορούς και συνεχίζεται με το τσούγκρισμα των αυγών, σε ένα αυθεντικά γιορτινό και ελληνικό κλίμα.

Θα καταφέρει η Βαρβάρα να κατακτήσει την κορυφή και το έπαθλο των 2.500 ευρώ;