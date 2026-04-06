Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη.

Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου ξετυλίγει το νήμα μίας μυθικής διαδρομής, που ξεκίνησε από ένα παιδικό όνειρο και κατέληξε σε 21 συνεχόμενες παρουσίες στην τελετή των Όσκαρ. Τι συνέβη τη χρονιά που η Μελίνα Μερκούρη ήταν υποψήφια; Γιατί ο Φελίνι φοβόταν πως τα «Κόκκινα Φανάρια» θα του στερούσαν το χρυσό αγαλματίδιο;

Ποια ήταν η αντίδραση της Μέριλ Στριπ όταν τη ρώτησε αν θα επιστρέψει στο θέατρο;

Γιατί ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τού φάνηκαν απόμακροι στην προσωπική τους επαφή;

Ποια ελληνική ταινία που προβάλλεται τώρα ξεχωρίζει; Ποια είναι η «παγίδα» της εμπορικότητας και γιατί οι επικριτές του Γιάννη Σμαραγδή φάσκουν και αντιφάσκουν;

Στη συνέχεια, ο «Mr. Oscar» αποκαλύπτει πως στην Αμερική ακολουθούν πιστά την «Ποιητική» του Αριστοτέλη και εξηγεί γιατί η «επιρροή» ή η «αντιγραφή» δεν αποτελεί παρεξήγηση, αλλά ένα αντικείμενο που διδάσκεται επίσημα στις σχολές.

Παράλληλα, δηλώνει πως η Κατίνα Παξινού ήταν ένα υποκριτικό «θηρίο», όμοιο του οποίου δεν έχει δει σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όλες αυτές οι εμπειρίες ενός ανθρώπου που δεν τον ενδιέφεραν τα πάρτι και οι γνωριμίες, αλλά η ουσία της τέχνης του σινεμά, ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης τις καταγράφει με τη δική του διεισδυτική ματιά στο πρώτο του βιβλίο με τίτλο «ΟΣΚΑΡ».

{https://www.youtube.com/watch?v=j4-0pgIBmyE}

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο πλατό του «The 2Night Show» και τον Διονύση Πάτρα, έναν μαχητικό δικηγόρο που είναι εκ γενετής τυφλός.

Σε μία κατάθεση ψυχής, περιγράφει τις σκληρές στιγμές ρατσισμού που βίωσε από εκπαιδευτικούς στο σχολείο και αναφέρεται στα εμπόδια που συνάντησε ακόμα και μέσα στις δικαστικές αίθουσες.

Παράλληλα, αποκαλύπτει την αγάπη του για τη μουσική και την επαγγελματική του πορεία ως πιανίστας, ενώ μοιράζεται μία πικρή ιστορία που βίωσε από συνάδελφό του στη σκηνή.

Ο Διονύσης ανοίγει την καρδιά του για την προσωπική του ζωή και δηλώνει έτοιμος να υποδεχτεί έναν έρωτα που θα του προσφέρει ηρεμία.

Στη συνέχεια, τονίζει την τεράστια ευγνωμοσύνη που νιώθει για τους υπέροχους γονείς του, αλλά και για την αδερφή του που στέκονται δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια.

Τέλος, αυτός ο άνθρωπος, που με τη μαχητικότητά του νίκησε το σκοτάδι και αγωνίζεται για το φως των βλεπόντων, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα πως η θέληση μπορεί να κάνει αληθινά θαύματα.