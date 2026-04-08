Πώς θα αντιδράσουν ουκ ολίγοι βουλευτές.

Με κινούμενη άμμο μοιάζει η κατάσταση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επικρατεί προβληματισμός αλλά και ανησυχία για τον τρόπο που εκφράσουν τις διαφωνίες τους στο Συνέδριο της ΝΔ βουλευτές και στελέχη που είναι δυσαρεστημένα.

Ιδίως στο βαθμό που υπάρξουν και νεότερες εξελίξεις με τα σκάνδαλα. Με τις υποκλοπές που η προσπάθεια συγκάλυψης από το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει να εντείνεται, αλλά και με τις νέες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτιμούν πως υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τα μέσα Μαΐου που θα διεξαχθεί το Συνέδριο να ελεγχθεί η κατάσταση, πολύ περισσότερο που η χώρα θα έχει εισέλθει ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο.

Θα έχουμε άλλωστε και τις «πλατφόρμες» των «δελφίνων» με το βλέμμα να στρέφεται πρωτίστως στην ομιλία του Νίκου Δένδια.

Β.Σκ.