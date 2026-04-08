Πιέζεται στην επαρχία το κυβερνών κόμμα.

Θυμάστε που μετά τον «Ντάνιελ» ο πρωθυπουργός τοποθέτησε βουλευτές από τη Θεσσαλία στην κυβέρνηση προκειμένου να δείξει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τον Κάμπο και να κερδίσει ξανά η ΝΔ τα ποσοστά της στην περιοχή;

Ε, οι Θεσσαλοί υπουργοί είναι κάτι σαν τους πρωθυπουργούς στο τραγούδι του Μάρκου: «Όσοι γινούνε υπουργοί όλοι τους θα φύγουν». Ο Τσιάρας, ο Κέλλας, ο Σκρέκας- μόνο ο Παπαστεργίου παραμένει αν και πολιτικά τραυματισμένος από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Γενικότερα πάντως στην κυβέρνηση δεν υπάρχουν υπουργοί από την περιφέρεια.

Έως και η ...Νικολούλη δυσκολεύεται να τους ανακαλύψει!

Β.Σκ.