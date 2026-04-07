Με φυσική παρουσία τοποθετήθηκαν οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να υποστηρίζει κατά πληροφορίες «δουλειά των βουλευτών είναι να λύνουμε ζητήματα».

Την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών που αναφέρονται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας προς την Ολομέλεια της Βουλής, με την απόφαση που πάρθηκε να είναι ομόφωνη και όλα τα κόμματα να ψηφίζουν υπέρ της άρσης. Η Ολομέλεια θα λάβει την τελική απόφαση δια ονομαστικής ψηφοφορίας σε ειδική συνεδρίαση αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.

Με φυσική παρουσία τοποθετήθηκαν οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να υποστηρίζει κατά πληροφορίες «δουλειά των βουλευτών είναι να λύνουμε ζητήματα», ενώ άπαντες δήλωσαν πως δεν παρανόμησαν και ζήτησαν την άρση ασυλίας τους.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους που κατέθεσαν υπομνήματα, ο Κώστας Καραμανλής δηλώνει πως «δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου», ότι θεωρεί «απολύτως αβάσιμα» όσα του προσάπτονται και αρνείται την τέλεση «οποιασήποτε αξιόποινης πράξης» και ζητά την άρση ασυλίας του γιατί όπως λέει, «είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ». .

Η Κατερίνα Παπακώστα ζητά την άρση της ασυλίας της τονίζοντας πως «ουδέποτε διανοήθηκα να παραβώ τον νόμο, πολλώ δε μάλλον να αναμειχθώ σε υπόθεση πρόκλησης οικονομικής ζημίας στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου».

«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή εκ μέρους μου και είμαι απολύτως βέβαιος για το ότι δεν υπάρχει το παραμικρό παράνομο να με βαρύνει», λέει ο Κώστας Σκράκος, προσθέτοντας πως: «Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται προτροπή ή πρόθεση για παραβίαση του νόμου. Οι τοποθετήσεις μου στον διάλογο που καταγράφεται αποτελούν συμπερασματική απάντηση επί όσων μου αναφέρει ο συνομιλητής μου χωρίς να του έχω προτείνει ή υποδείξει οτιδήποτε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η επιχειρούμενη απόδοση σε εμένα ρόλου υποκινητή ή ωφελούμενου από παράνομες παρεμβάσεις στη Διοίκηση προσκρούει ευθέως στη σταθερή και διαχρονική στάση που έχω τηρήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων μου», αναφέρει μεταξύ άλλων στο υπόμνημά του ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο Λάκης Βασιλειάδης δηλώνει ότι «δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης παράνομης πράξης από μέρους του, η αναφορά στο όνομά του προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων», ενώ ο Θεόφιλος Λεονταρίδης υπογραμμίζει ότι «ρητά και κατηγορηματικά, όπως εξάλλου έπραξα από την πρώτη στιγμή, ότι οι αναφερόμενες στη δικογραφία ενέργειές μου, δεν είναι παράνομες και δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη».

Ο Μάξιμος Σενετάκης δηλώνει πως «δεν διέπραξα ηθική αυτουργία σε απιστία και όλες μου οι ενέργιες ήταν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών καθηκόντων», ενώ ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος πως «από την ανάγνωση του μηνύματος που έστειλε γίνεται σαφές ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή». Ο Χρήστος Μπουκώρος από την πλευρά του, αναφέρει πως «αν και ουδέν ποινικό αδίκημα διέπραξα, προκειμένου να εκθέσω τα πραγματικά γεγονότα ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών και να ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου, ώστε να μην μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, αιτούμαι να γίνει δεκτή η υποβληθείσα Αίτησης της Εισαγγελικής Αρχής για την χορήγηση άδειας άσκησης δίωξής μου».

Ένταση μεταξύ Δουδωνή-Μηταράκη

Κατά τη συνεδρίαση, σημειώθηκε ένταση μεταξύ του Νότη Μηταράκη και του Παναγιώτη Δουδωνή, η οποία εκτονώθηκε σύντομα με την αποχώρηση του βουλευτή της ΝΔ από την αίθουσα.

Αφορμή, στάθηκε όπως κατήγγειλε ο βουλευτής της ΝΔ σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες εξερχόμενος από την επιτροπή, το ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μετέφερε αποσπάσματα της τοποθέτησής του σε δημοσιογράφους, ενώ η συνεδρίαση ήταν κλειστή.

Ο κ. Μηταράκης εγκάλεσε τον κ. Δουδωνή για παραβίαση της θεσμικής τάξης και πολιτική εκτροπή λέγοντας: «Αυτό που κάνει ο κ. Δουδωνής είναι απαράδεκτο και ανήθικο. Από τη Μεταπολίτευση και μετά, κάθε βουλευτής που διώκεται και για τον οποίο ζητείται άρση ασυλίας, έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του μέσα στη διαδικασία».

«Το να βγαίνει και να μεταφέρει σε εσάς, τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αποσπάσματα από το τι είπα εγώ μέσα, είναι απαράδεκτο και ανήθικο», είπε εν συνεχεία ενώ συμπλήρωσε με νόημα: «Να μας πει στο πολιτικό του γραφείο στη Λέσβο αν έχει έρθει ποτέ αντιμέτωπος με τέτοια ζητήματα όπως εγώ στη Χίο».

«Το λόγο έχει η δικαιοσύνη»

Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας έκαναν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες στο περιστύλιο της Βουλής. Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε: «Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών-μελών της επιτροπής. Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια»

Ο Νότης Μηταράκης δήλωσε: «Παρουσιάστηκα σήμερα στην επιτροπή Δεοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου και εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από εκεί και πέρα παρ’ ότι εμπίπτει πιστεύω στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση μου απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου ζητώ άμεσα την άρση ασυλίας μου ώστε να απαντήσω της ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας του ταχύτερο δυνατόν».

Πυρά εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής που σημείωσε πως «προσήλθαν μόνο δύο από τους έντεκα βουλευτές της ΝΔ, σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μάλιστα ένας τρίτος, ο κ. Μπουκώρος, έδινε εκείνη την ώρα συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό και ένας από τους δύο, ο κ. Μηταράκης, είπε ότι όλο αυτό έγινε στην άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων. Τα πρόσωπα είναι πολλά, το χρώμα είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο, έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η κότα με τα χρυσά αυγά για τους ημέτερους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα τον λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη και ο ελληνικός λαός για να αποδώσει ευθύνες», δήλωσε από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Γαβρήλος.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου, ανέφερε: «Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Από τους έντεκα βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προσήλθαν οι δύο, οι υπόλοιποι εννέα κατέθεσαν υπομνήματα. Από τη δικογραφία προκύπτει ευθέως ότι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έχουν κάνει σειρά παρεμβάσεων προκειμένου είτε να λάβουν επιδοτήσεις παραγωγοί οι οποίοι δεν τις δικαιούνταν είτε να αλλοιωθούν τα στοιχεία των ελέγχων, είτε να γλιτώσουν από επιστροφές και πρόστιμα άλλοι παραγωγοί είτε να υπάρξει παρέμβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οργανωμένη συνέργεια, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και αξιωματούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό το λέει ρητά η δικογραφία, προκειμένου να υπάρχουν παράνομες ενισχύσεις και σε άλλο σημείο η δικογραφία μιλάει για μια οργανωμένη θεσμική συμπαιγνία. Νομίζω είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αποκλειστικά γαλάζιο σκάνδαλο, κυβερνητικό σκάνδαλο που οι ευθύνες βαραίνουν ακέραια την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά. Είναι όμως πλέον σαφές και μετά από αυτές τις εξελίξεις που προστίθενται στις προηγούμενες ότι η κάθαρση στο ζήτημα αυτό δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή».