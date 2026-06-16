Η MINOAN LINES συνεχίζει να επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης με το επιβατικό κοινό, με συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική μέριμνα για τον ταξιδιώτη.

Η MINOAN LINES κάνει τις φετινές καλοκαιρινές εξορμήσεις ακόμη πιο προσιτές, με ειδικές προσφορές 30% & 40% σε επιλεγμένα ημερήσια καλοκαιρινά δρομολόγια προς τους αγαπημένους προορισμούς: το Ηράκλειο και την Κρήτη, τη Μήλο και τον Πειραιά.

Ταξιδέψτε άνετα, ποιοτικά και οικονομικά πραγματοποιώντας την κράτηση και την έκδοση των εισιτηρίων σας έως τις 25 Ιουνίου και κερδίστε έκπτωση 30% στην οικονομική θέση για απλή μετάβαση ή έκπτωση 40% στην οικονομική θέση στο εισιτήριο επιστροφής σε επιλεγμένα ημερήσια δρομολόγια.

Daytrip Offer – επωφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές*

Πειραιάς – Ηράκλειο ή Ηράκλειο – Πειραιάς: Απλή μετάβαση 31€ | Μετ’ επιστροφής από 62€ .

Απλή μετάβαση | Μετ’ επιστροφής από . Πειραιάς – Μήλος ή Μήλος – Πειραιάς: Απλή μετάβαση 41€ | Μετ’ επιστροφής από 70€ .

Απλή μετάβαση | Μετ’ επιστροφής από . Ηράκλειο – Μήλος ή Μήλος – Ηράκλειο: Απλή μετάβαση 41€ | Μετ’ επιστροφής από 70€.

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.

Πληροφορίες: https://www.minoan.gr/post/3942/prosfores-se-epilegmena-hmerhsia-dromologia-2026

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Παράλληλα με τις εποχιακές προσφορές, η MINOAN LINES, βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025 από τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards, συνεχίζει να στηρίζει διαχρονικά ειδικές κατηγορίες επιβατών. Προσφέρει εκπτώσεις έως 50% για φοιτητές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, 20% για ανέργους, ενώ παραμένει η μοναδική ακτοπλοϊκή εταιρεία που προσφέρει μόνιμη έκπτωση 25% για άτομα άνω των 60 ετών σε όλες τις θέσεις, όλο το χρόνο.

Τα υπερσύγχρονα Cruise Ferries Festos Palace και Knossos Palace μετατρέπουν το ταξίδι σε μια αξέχαστη εμπειρία. Οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν άρτια εξοπλισμένους κοινόχρηστους χώρους, όπως ευρύχωρα σαλόνια, άνετα VIP καθίσματα, εστιατόρια και bars, pool bars και λειτουργικές καμπίνες διαφόρων κατηγοριών – ακόμη και pet friendly. Στα à la carte εστιατόρια των πλοίων, οι επιβάτες μπορούν να δοκιμάσουν μεσογειακές αλλά και αυθεντικές κρητικές γεύσεις μέσα από το πιστοποιημένο Κρητικό Μενού της MINOAN LINES, ενώ στα bars των πλοίων προσφέρονται πιο casual street food επιλογές, όπως ναπολιτάνικη πίτσα, σουβλάκι, hot dog και ποιοτικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας.

Τα εμπορικά καταστήματα των πλοίων σάς περιμένουν για συμφέρουσες αγορές εν πλω με είδη δώρων, πλούσια συλλογή βιβλίων, είδη ένδυσης, γυαλιά επωνύμων brands, αξεσουάρ, είδη ταξιδιού και μεγάλη ποικιλία καλλυντικών και αρωμάτων επωνύμων οίκων.

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοΐα, η MINOAN LINES συνεχίζει να επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης με το επιβατικό κοινό, με συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική μέριμνα για τον ταξιδιώτη.