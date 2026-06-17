Τις επόμενες ημέρες αναμένεται διευρυμένη σύσκεψη στην κυβέρνηση με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Σε αναμμένα κάρβουνα «κάθονται» οι κόκκινοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μέχρι να μάθουν αν και πως θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την θετική γι’ αυτούς απόφαση του Αρείου Πάγου να υπολογίζονται οι τόκοι τους με βάση την μηνιαία δόση του δανείου και όχι το συνολικό κεφάλαιο.

Ο Κ. Πιερρακάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών δεσμεύτηκε να φέρει σύντομα την βέλτιστη λύση για την εφαρμογή της απόφασης. Με την αντιπολίτευση να καραδοκεί και να ζητάει πλήρη εφαρμογή της.

Ποιο είναι όμως το «αγκάθι» στο συγκεκριμένο ζήτημα; Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews εάν η κυβέρνηση εφαρμόσει την συγκεκριμένη απόφαση για όλους τους δανειολήπτες και όχι για τον συγκεκριμένο που προσέφυγε και δικαιώθηκε, κινδυνεύει να τινάξει την μπάνκα του προϋπολογισμού στον αέρα.. Διότι τα συγκεκριμένα δάνεια «Ηρακλής» έχουν δοθεί με κρατικές εγγυήσεις. Οπότε η επιβάρυνση από την μείωση των επιτοκίων δεν αφορά μόνο τις τράπεζες και τους Services αλλά και τα δημόσια ταμεία. Έτσι η κυβέρνηση βρίσκεται ανάμεσα στην Σκύλα και την Χάρυβδη.

Αν αποφασίσει μία μεσοβέζικη λύση θα προκαλέσει πολλαπλή δυσφορία στους δανειολήπτες εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Αν πάλι την εφαρμόσει για το σύνολο των δανειοληπτών τότε κινδυνεύει να ανατραπεί η οικονομική πολιτική της.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων για να λύσουν την σπαζοκεφαλιά.

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Ε.Σ.