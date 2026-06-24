«Σήμερα δεν του αρέσει πολύ ο νόμος Κατσέλη, όμως είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά βίντεο στα οποία θα τον εξυμνούσε πριν μερικά χρόνια», είπε ο Ανδρουλάκης για τον Πιερρακάκη.

Σε μετωπική σύγκρουση με αιχμή την τροπολογία για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ήρθαν στη Βουλή οι Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης, με την βεντάλια της αντιπαράθεσης να ανοίγει και το μενού να περιλαμβάνει από το πολιτικό παρελθόν του υπουργού Οικονομικών και τον Αλέξη Τσίπρα, μέχρι «Ζάππεια» και «Νομισματοκοπεία»…

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αναγκάζεται να νομοθετήσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου, κι όχι επειδή αναλαμβάνει κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία.

Ανδρουλάκης: Επικοινωνιακά παιχνίδια της κυβέρνησης στις πλάτες των δανειοληπτών

«Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης, όχι μια πραγματική πολιτική πρωτοβουλία», τόνισε, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση παίζει «επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες των δανειοληπτών» και πως αυτό πρέπει να σταματήσει.

«Τι θα γίνει με όλους εκείνους που δεν άντεξαν; Είναι χιλιάδες άνθρωποι. Οι τράπεζες τους ζητούσαν παράνομα χρήματα και δεν τήρησαν τη ρύθμιση. Εσείς τώρα τους γυρνάτε την πλάτη. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται επιλεκτικά η νομιμότητα», σημείωσε ενώ επισήμανε πως όσοι δεν άντεξαν λόγω της πίεσης από καταχρηστικές πρακτικές αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σήκωσε το γάντι και απάντησε πως η κυβέρνηση εφαρμόζει «κάτι παραπάνω από τη δικαστική απόφαση», καθώς όπως είπε η αναδρομικότητα είναι κυβερνητική απόφαση και επιλογή.

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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας για όσους είχαν βγει εκτός ρύθμισης πως οι 7 στους 10 δεν είχαν πληρώσει ούτε μια δόση.



«Δεν σας λέω ότι όλα πάνε καλά. Σας λέω ότι όλα πάνε καλύτερα. Όλες οι κινήσεις μας για το χρέος και τη στήριξη της κοινωνίας, εκεί κατατείνουν. Κρύβουν αλήθεια κι όχι υπερβολή, όχι το να τάζεις τα πάντα σε όλους», σημείωσε.

Ανδρουλάκης: Εμείς συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Ευρώπη του σήμερα

«Καλύτερα από ποιον; Από την Ελλάδα των μνημονίων; Από την Ελλάδα της χρεοκοπίας; Εμείς συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Ευρώπη του σήμερα», ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος αναφέρθηκε και στο πολιτικό παρελθόν του υπουργού.

«Σήμερα δεν του αρέσει πολύ ο νόμος Κατσέλη, όμως είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά βίντεο στα οποία θα τον εξυμνούσε πριν μερικά χρόνια…», είπε χαρακτηριστικά με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να περνά στην αντεπίθεση.



«Είμαι μέλος της ΝΔ από το 2015 και είμαι εξαιρετικά περήφανος γι’ αυτό και για την κυβέρνηση στην οποία μετέχω, ακριβώς γιατί δεν χρειάζεται να αναφέρω τους λαϊκισμούς που αναφέρατε εσείς και η Κοινοβουλευτική σας Ομάδα», είπε και συνέχισε με νόημα σχολιάζοντας τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ: «Πολλές φορές αισθάνομαι ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κύριο Τσίπρα, είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο Νομισματοκοπείο…».

«Οι βαθμοί ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των θυσιών ενός κόμματος που κι εσείς κι ο Τσίπρας πολεμήσατε με τα “Ζάππεια”», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.